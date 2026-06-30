El Opel Mokka se acerca al precio de un Dacia con este descuento, diseño rompedor y tecnología de sobra

Coches y Motos 30 JUN 2026 - 04:18h.

No es un low cost como el Duster, pero este SUV alemán presume de relación calidad/precio

Opel convierte al Frontera en un chollo

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Encontrar un SUV urbano con un diseño atractivo, un equipamiento completo y un precio realmente competitivo no siempre es sencillo. Sin embargo, hay modelos que consiguen romper esa tendencia gracias a importantes promociones comerciales. Es precisamente lo que ocurre con el Opel Mokka, que actualmente puede adquirirse por un precio muy cercano al de algunos modelos de Dacia, situándose como una de las opciones con mejor relación entre imagen, tecnología y coste dentro de su segmento.

La estrategia de Opel pasa por ofrecer un vehículo con un marcado carácter estético, una buena dotación tecnológica y una gama mecánica adaptada a las necesidades actuales. Todo ello sin disparar el presupuesto, algo que convierte al Mokka en un rival muy serio para otros SUV urbanos mucho más populares.

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Un diseño que sigue marcando diferencias

Uno de los aspectos que más llaman la atención del Opel Mokka es su estética. Lejos de apostar por líneas conservadoras, la marca alemana ha desarrollado un SUV con una personalidad muy definida. El frontal incorpora el característico Opel Vizor, una superficie negra que integra la parrilla y los faros, aportando una imagen moderna y fácilmente reconocible.

La carrocería presenta líneas marcadas, una cintura elevada y numerosos detalles en contraste que le dan un aire deportivo. Además, las posibilidades de personalización permiten combinar diferentes colores para la carrocería y el techo, logrando configuraciones muy atractivas para quienes buscan un coche diferente.

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Sus dimensiones también resultan ideales para un uso cotidiano. Con poco más de cuatro metros de longitud, el Mokka se mueve con soltura en ciudad, facilita las maniobras de aparcamiento y mantiene un tamaño suficientemente contenido para circular por calles estrechas. Al mismo tiempo, ofrece un habitáculo cómodo para cuatro adultos y un maletero adecuado para el día a día o escapadas de fin de semana.

En el interior continúa esa apuesta por la modernidad. El cuadro de instrumentos digital y la pantalla central multimedia protagonizan un salpicadero limpio, con una disposición intuitiva y materiales que transmiten una sensación de calidad superior a la esperada en este segmento.

Tecnología y equipamiento para competir con modelos mucho más caros

El Opel Mokka no solo destaca por su imagen. También ofrece un equipamiento que lo sitúa al nivel de SUV de categorías superiores. Dependiendo del acabado, incorpora climatizador automático, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento, acceso sin llave, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador para smartphones y diversos asistentes de conducción.

Entre estos sistemas de ayuda destacan la frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico, el control de crucero o el detector de fatiga, elementos que contribuyen a mejorar tanto la seguridad como el confort durante la conducción.

La gama mecánica también es uno de sus puntos fuertes. El cliente puede elegir entre motores de gasolina, versiones híbridas ligeras con etiqueta ECO e incluso una variante completamente eléctrica para quienes buscan una movilidad sin emisiones. Esta variedad permite adaptarse tanto a quienes utilizan el coche principalmente en ciudad como a los que realizan viajes frecuentes por carretera.

En marcha, el Mokka ofrece un comportamiento equilibrado. La dirección resulta precisa, la suspensión absorbe correctamente las irregularidades del asfalto y el aislamiento acústico permite viajar con un elevado nivel de confort. Todo ello contribuye a una experiencia de conducción agradable tanto en trayectos urbanos como en desplazamientos largos.

Gracias a su importante descuento, el Opel Mokka consigue situarse en una franja de precios que normalmente ocupan modelos más sencillos. Sin renunciar a un diseño llamativo, una buena calidad percibida ni un equipamiento tecnológico muy completo, este SUV alemán demuestra que es posible acceder a un vehículo moderno y atractivo sin necesidad de realizar una gran inversión. Es precisamente esa combinación de imagen, tecnología y precio la que explica que se haya convertido en una de las alternativas más interesantes del mercado actual.