Coches y Motos 30 JUN 2026 - 00:07h.

Una excelente alternativa a los Sportage, Tucson, Qashqai y compañía

Ford se carga el Focus

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El mercado de los SUV familiares está más competido que nunca, pero hay modelos que continúan siendo una referencia gracias a su equilibrio entre confort, espacio y tecnología. El Ford Kuga es uno de ellos. Con una importante rebaja en su precio, el fabricante estadounidense acerca uno de sus modelos más completos a un mayor número de conductores, convirtiéndolo en una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un coche capaz de adaptarse tanto a la rutina diaria como a los viajes largos.

Su combinación de amplitud interior, una completa gama de motores electrificados y un comportamiento dinámico muy cuidado hacen que el Kuga siga siendo una de las propuestas más atractivas dentro del segmento SUV. Además, la promoción actual permite acceder a un vehículo que, hasta hace poco, competía claramente en una franja de precio superior.

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Espacio, confort y una gama mecánica preparada para cualquier uso

El Ford Kuga destaca por ofrecer un equilibrio muy difícil de encontrar entre dimensiones exteriores y aprovechamiento del espacio interior. Sus cerca de 4,65 metros de longitud permiten disfrutar de un habitáculo amplio sin que el coche resulte excesivamente grande para utilizarlo a diario.

Las plazas delanteras ofrecen una posición de conducción elevada y cómoda, mientras que la segunda fila dispone de un espacio muy generoso para las piernas y la cabeza. La banqueta trasera deslizante es uno de los elementos más prácticos del modelo, ya que permite priorizar el espacio para los pasajeros o aumentar la capacidad del maletero cuando es necesario transportar más equipaje.

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Precisamente el maletero es uno de sus grandes argumentos de compra. Su volumen resulta más que suficiente para afrontar vacaciones en familia, escapadas de fin de semana o simplemente el uso cotidiano con carros infantiles, bicicletas o material deportivo.

La oferta mecánica también es uno de sus puntos fuertes. Ford comercializa el Kuga con motores de gasolina EcoBoost, versiones híbridas autorrecargables con etiqueta ECO y una variante híbrida enchufable que combina un motor de gasolina con uno eléctrico para ofrecer una elevada eficiencia y la posibilidad de realizar muchos desplazamientos cotidianos utilizando únicamente energía eléctrica.

Especialmente interesantes resultan las versiones híbridas, que destacan por sus consumos contenidos, una conducción muy suave en ciudad y un excelente equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Todo ello convierte al Kuga en un SUV preparado para quienes recorren muchos kilómetros cada año sin querer renunciar al confort.

Tecnología, seguridad y un comportamiento que invita a viajar

El interior del Ford Kuga transmite una clara sensación de modernidad. El protagonismo recae sobre el cuadro de instrumentos digital y la gran pantalla central del sistema multimedia, desde la que se controlan la mayoría de funciones del vehículo. La conectividad con Android Auto y Apple CarPlay permite integrar fácilmente el teléfono móvil y acceder a navegación, música o aplicaciones de forma intuitiva.

Dependiendo del acabado, el equipamiento puede incluir climatizador bizona, acceso y arranque sin llave, portón trasero eléctrico, cámara de visión de 360 grados, cargador inalámbrico para smartphones, asientos calefactados y numerosos asistentes de conducción.

En seguridad también se sitúa entre los modelos más completos de su categoría. Dispone de frenada automática de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento activo de carril, detector de ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de aparcamiento, entre otros sistemas que facilitan la conducción y aumentan la protección de todos los ocupantes.

Uno de los aspectos más valorados del Kuga es su comportamiento dinámico. Ford ha conseguido que este SUV ofrezca un nivel de confort muy elevado sin perder precisión en curva. La suspensión absorbe eficazmente las irregularidades del asfalto, la dirección resulta directa y el aislamiento acústico permite afrontar largos viajes con una sensación de tranquilidad poco habitual en su segmento.

Gracias a los descuentos actuales, el Ford Kuga se convierte en una de las compras más inteligentes para quienes buscan un SUV familiar completo. Su amplitud, la variedad de motorizaciones disponibles, un equipamiento tecnológico muy competitivo y un comportamiento sobresaliente en carretera explican por qué muchos lo consideran el compañero ideal tanto para el día a día como para disfrutar de cualquier escapada de fin de semana.