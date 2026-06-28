Mariposas en el estómago al ver el que muchos consideran el modelo más innovador en la historia de Lexus

Coches y Motos 28 JUN 2026 - 17:12h.

No es un concepto al que Lexus nos tenga acostumbrados

Es el Lexus más barato, y triunfa en España y en Europa

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Cuando se habla de Lexus, lo habitual es pensar en berlinas de lujo o SUV híbridos. Sin embargo, la marca japonesa decidió romper con todos los esquemas lanzando un vehículo completamente diferente. El Lexus LM no es un monovolumen convencional. Es una auténtica limusina sobre ruedas, diseñada para quienes buscan el máximo confort durante los viajes y una experiencia propia de la primera clase de un avión.

Mide 5,13 metros de longitud, con una batalla de 3 metros y una carrocería de gran tamaño. El LM prioriza el espacio para los pasajeros. Y compite con rivales como el Mercedes VLE, el Denza D9 o el Volkswagen ID. Buzz.

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No es un deportivo, pero es uno de los modelos más lujosos de Lexus

El diseño tampoco pasa desapercibido. Lexus ha mantenido la enorme parrilla característica de la marca, combinándola con unas líneas elegantes y una silueta muy sofisticada. El resultado transmite una presencia imponente sin renunciar a la elegancia. Es un vehículo pensado para quienes quieren diferenciarse y viajar con un nivel de refinamiento muy poco habitual en este segmento.

El Lexus LM está disponible desde 131.000 euros, una cifra elevada, pero acorde con todo lo que ofrece. No pretende competir por precio, sino por calidad, confort, tecnología y exclusividad.

Bajo el capó, el LM equipa una mecánica híbrida que desarrolla 182 CV y 239 Nm de par máximo. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Sus emisiones homologadas son de 160 g/km de CO₂ en ciclo WLTP. No busca ser un deportivo. Su prioridad es ofrecer una conducción extremadamente suave, silenciosa y confortable durante cientos de kilómetros.

Auténtico lujo sobre ruedas

El habitáculo es, probablemente, su mayor argumento. Desde el acabado de acceso incorpora asientos traseros tapizados en cuero L-Aniline, climatización inteligente Lexus Climate Concierge, volante calefactable, volante de cuero y madera, sistema Lexus Safety System+ 3, cámara de visión 360 grados y un práctico Head-Up Display. Todo está orientado a crear un ambiente relajado y exclusivo para conductor y pasajeros.

La calidad de materiales y acabados juega en otra liga. Cada superficie transmite sensación de lujo, mientras que el aislamiento acústico y el confort de marcha convierten cualquier desplazamiento en una experiencia especialmente agradable. Es un automóvil pensado para ejecutivos, familias que buscan lo mejor o servicios de representación de máximo nivel.