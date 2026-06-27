La todoterreno barata más bonita no la firma Suzuki ni Kawasaki y consume muy poco

Coches y Motos 27 JUN 2026 - 03:38h.

Es una moto impresionante en todos los sentidos, que salió a la venta en España el pasado mes de marzo

La Kawasaki de 2022 es la trail más bonita de la marca

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Puede parecer sorprendente, pero hemos encontrado una moto todoterreno que es increíblemente bonita y barata, y que además tiene un consumo de combustible ridículo, pero no lleva el sello de Suzuki ni de Kawasaki. Así como lo lees, procede de otra firma asiática, y hay que aprovechar que está de promoción, pues con su compra incluye un baúl posterior de regalo, sin la necesidad de pagar absolutamente nada a cambio. Se trata de la Letbe Flygon 220.

Es una moto impresionante en todos los sentidos, que salió a la venta en España el pasado mes de marzo, y que no ha dejado de arrasar y de acumular reseñas positivas. También queremos añadir que existe la versión de 125 centímetros cúbicos, en caso de que únicamente dispongas del carné de coche, aunque la que más nos gusta es de la que hablaremos hoy, que tiene una cilindrada de 220 centímetros cúbicos, como su propio nombre indica.

Cuenta con inyección electrónica y refrigeración por aire, con una transmisión de cinco velocidades, además de embrague anti-rebote, y cumple con la normativa Euro 5+. Desarrolla una potencia de 18,5 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 18,1 Nm a 7.000 rpm, y el consumo es de apenas 2 litros por cada 100 kilómetros, lo que es hasta difícil de creer. Esto, sumado a su depósito de 12 litros, se traduce en una autonomía brutal, de unos 600 kilómetros. Y también cuenta con iluminación full LED, sistema anti-bloque de frenos ABS de dos canales, control de tracción TCS desconectable, sistema de llave inteligente y mucho más.

La Letbe Flygon 220 cuesta 3.390 euros

Para llevarte a casa la Letbe Flygon 220, lo único que se necesita es un desembolso total de 3.390 euros, una cifra que no nos puede parecer más apetecible. La relación calidad precio es inmejorable, y a esto hay que añadirle que incluye cinco años de garantía y seguro gratis durante el primer año.