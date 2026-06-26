Citroën tiene sobre la mesa el regreso del modelo más emblemático de finales de los 90

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 12:43h.

La marca francesa se plantea recuperar una denominación histórica

El Citroën menos bonito es una ganga

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La industria del automóvil atraviesa una etapa marcada por la recuperación de nombres históricos. Cada vez más fabricantes recurren a modelos que dejaron una profunda huella en el mercado para reinterpretarlos bajo las nuevas tendencias de movilidad. Citroën no es ajena a este fenómeno y uno de los nombres que podría protagonizar un regreso especialmente significativo es Picasso, una denominación que durante años estuvo ligada a algunos de los vehículos familiares más exitosos de Europa.

Hablar de Picasso es recordar una época en la que los monovolúmenes dominaban las preferencias de miles de familias. Antes de la explosión comercial de los SUV, estos vehículos representaban la opción ideal para quienes buscaban espacio, practicidad y confort en el uso diario. Citroën fue una de las marcas que mejor supo entender aquella demanda, desarrollando modelos que alcanzaron una enorme popularidad y se convirtieron en auténticos referentes de su categoría.

Aunque el mercado actual es muy diferente al de finales de los años noventa y principios de los 2000, el peso histórico de esta denominación sigue siendo enorme. Su posible regreso refleja hasta qué punto algunos nombres conservan un valor emocional capaz de generar interés incluso décadas después de su mayor éxito comercial.

Un símbolo de la edad dorada de los monovolúmenes

El Citroën Xsara Picasso llegó al mercado en un momento de plena expansión de los vehículos familiares. Su diseño innovador para la época y una concepción centrada en la habitabilidad permitieron que se convirtiera rápidamente en uno de los modelos más vendidos de Europa.

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La clave de su éxito estaba en una fórmula muy sencilla. Ofrecía un interior enorme para sus dimensiones exteriores, una gran modularidad y una excelente visibilidad. Estas características resultaban especialmente atractivas para las familias que necesitaban espacio sin recurrir a vehículos de gran tamaño.

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Posteriormente, la llegada de los C4 Picasso y Grand C4 Picasso consolidó todavía más la posición de Citroën dentro de este segmento. Estos modelos introdujeron importantes avances tecnológicos, diseños más sofisticados y una calidad general superior, convirtiéndose durante años en algunas de las referencias más importantes del mercado familiar europeo.

Cabe destacar que la familia Picasso no solo triunfó por cuestiones prácticas. También ayudó a reforzar la imagen de Citroën como fabricante innovador y capaz de desarrollar propuestas diferentes a las de sus competidores. Su diseño futurista y numerosas soluciones inteligentes marcaron una época dentro de la industria.

Durante muchos años, el apellido Picasso fue sinónimo de vehículo familiar, una asociación que todavía permanece muy presente entre quienes vivieron el auge de estos modelos.

Un posible regreso adaptado a los nuevos tiempos

La desaparición progresiva de los monovolúmenes coincidió con el espectacular crecimiento de los SUV. Los compradores comenzaron a priorizar la imagen aventurera, la posición elevada de conducción y una estética más robusta, provocando que muchas marcas abandonaran progresivamente este tipo de vehículos.

Sin embargo, el mercado actual presenta algunas circunstancias interesantes. La electrificación y el desarrollo de nuevas plataformas están permitiendo diseñar automóviles con niveles de habitabilidad muy superiores a los de generaciones anteriores. Esta evolución tecnológica abre la puerta a reinterpretar conceptos que parecían definitivamente desaparecidos.

Llama especialmente la atención que numerosos fabricantes estén recuperando nombres históricos para reforzar el valor emocional de sus nuevos productos. En este contexto, Picasso sigue siendo una de las denominaciones más reconocidas dentro de la historia reciente de Citroën.

Por otro lado, cualquier hipotético regreso tendría que adaptarse a las exigencias actuales. Resulta difícil imaginar una vuelta al monovolumen clásico tal y como se conocía hace dos décadas. Lo más probable sería una reinterpretación moderna que combinara espacio, tecnología y electrificación bajo una carrocería adaptada a las tendencias actuales del mercado.

No es ningún secreto que la nostalgia se ha convertido en una poderosa herramienta dentro de la industria del automóvil. Algunos nombres poseen una capacidad única para conectar con varias generaciones de conductores, y Picasso forma parte de ese reducido grupo.

La posibilidad de recuperar una de las denominaciones más exitosas de finales de los noventa demuestra que la historia sigue teniendo un enorme peso en el sector. Aunque el mercado haya cambiado profundamente, el recuerdo de aquellos modelos familiares permanece muy vivo y convierte a Picasso en uno de los nombres con mayor potencial para protagonizar uno de los regresos más esperados de los próximos años.