Coches y Motos 22 JUN 2026 - 22:17h.

Renault tiene un SUV eléctrico interesante y muy completo

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La expansión del vehículo eléctrico está provocando una transformación profunda en el mercado europeo. Los fabricantes compiten por ofrecer modelos capaces de combinar una gran autonomía, tecnología avanzada y precios cada vez más ajustados. Dentro de este contexto, los SUV eléctricos se han convertido en una de las categorías con mayor crecimiento gracias a su versatilidad y a su capacidad para adaptarse tanto al uso diario como a los desplazamientos de larga distancia.

Uno de los modelos que más interés ha despertado en los últimos tiempos es el Renault Scenic E-Tech. La histórica denominación francesa ha evolucionado por completo para adaptarse a la nueva era de la movilidad eléctrica, dejando atrás su pasado como monovolumen para convertirse en un SUV de última generación. Esta transformación ha permitido a Renault posicionarse de manera muy competitiva frente a algunos de los modelos más destacados del segmento.

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La reciente actualización de la gama refuerza todavía más el atractivo de un vehículo que ya se había convertido en una de las referencias entre los eléctricos familiares. Su combinación de autonomía, espacio interior, tecnología y precio lo sitúa como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV eléctrico capaz de responder a prácticamente cualquier necesidad.

Un SUV eléctrico pensado para viajar

Uno de los aspectos más destacados del Renault Scenic E-Tech es su enfoque claramente orientado a la versatilidad. Aunque sus dimensiones exteriores permiten desenvolverse con comodidad en entornos urbanos, el modelo ha sido concebido para ofrecer un elevado nivel de confort en trayectos largos.

La plataforma específica para vehículos eléctricos permite aprovechar mejor el espacio disponible. Gracias a ello, el habitáculo ofrece una notable amplitud para todos los ocupantes, especialmente en las plazas traseras. Esta característica convierte al modelo en una opción especialmente atractiva para familias que necesitan espacio sin recurrir a vehículos de mayores dimensiones.

El maletero también se sitúa entre los puntos fuertes de la propuesta francesa. Su capacidad permite afrontar viajes con equipaje abundante sin comprometer la comodidad de los pasajeros. Este equilibrio entre habitabilidad y practicidad representa uno de los argumentos más sólidos del modelo frente a muchos de sus competidores directos.

El diseño exterior refleja igualmente la evolución de Renault. Las líneas modernas y una estética claramente orientada hacia la eficiencia aerodinámica contribuyen a reforzar la personalidad de un vehículo que busca diferenciarse dentro de un segmento cada vez más poblado.

Gran autonomía y una relación calidad-precio muy competitiva

La autonomía constituye uno de los factores más importantes para cualquier comprador de un vehículo eléctrico y es precisamente uno de los apartados donde el Scenic E-Tech destaca con mayor claridad. Las versiones de mayor capacidad permiten recorrer largas distancias con una sola carga, situándose entre las propuestas más competitivas de su categoría.

Esta capacidad para afrontar viajes sin excesivas paradas incrementa notablemente la versatilidad del vehículo y reduce una de las principales preocupaciones asociadas a la movilidad eléctrica. Renault ha trabajado especialmente en la optimización de la eficiencia energética para maximizar el rendimiento de la batería y mejorar la experiencia de uso.

La tecnología ocupa también un lugar protagonista dentro de la propuesta del modelo. El sistema multimedia de última generación, las amplias opciones de conectividad y los numerosos asistentes a la conducción contribuyen a crear una experiencia moderna y confortable. Todo ello se complementa con una presentación interior cuidada y una calidad percibida que ha mejorado de forma significativa.

Cabe destacar que uno de los mayores argumentos del Scenic E-Tech es su posicionamiento comercial. Frente a algunos rivales directos de características similares, el modelo francés ofrece una propuesta más accesible sin renunciar a elementos clave como la autonomía, la tecnología o la habitabilidad. Esta combinación permite acceder a un SUV eléctrico de última generación con una inversión más contenida.

La suma de espacio, eficiencia, autonomía y equipamiento convierte al Renault Scenic E-Tech en una de las alternativas más completas dentro del mercado de los SUV eléctricos familiares. Su reciente renovación refuerza una propuesta que destaca por ofrecer un equilibrio muy difícil de igualar entre prestaciones, tecnología y precio, consolidándose como una de las opciones más interesantes de su categoría.