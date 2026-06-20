Toyota tiene el coche prefecto para moverse por ciudad

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 07:37h.

Más sofisticado que un Toyota Yaris, igual de bueno, versátil y eficiente

Ford tiene una réplica del Toyota RAV4

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La movilidad urbana está cambiando. Cada vez hay más tráfico, más restricciones medioambientales y más conductores que buscan coches fáciles de aparcar, económicos y eficientes. En ese escenario, Toyota ha encontrado una fórmula muy difícil de igualar. Y lo ha hecho con un modelo pequeño, práctico y sorprendentemente completo que no es el Yaris en el que estás pensando.

El protagonista en esta ocasión es el Toyota Aygo X Cross Hybrid, un urbano con aspecto de SUV que combina las ventajas de un coche compacto con la tecnología híbrida que ha convertido a Toyota en una referencia mundial. Su diseño elevado, moderno y desenfadado lo diferencia de muchos rivales. Además, resulta especialmente atractivo para quienes pasan gran parte del tiempo circulando por ciudad.

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El SUV que eligen los urbanitas que lo quieren todo

Con una longitud de apenas 3,77 metros, se mueve con enorme facilidad entre calles estrechas, aparcamientos complicados y zonas muy transitadas. Aun así, ofrece una posición de conducción elevada y una buena sensación de espacio. También dispone de un maletero de 231 litros, suficiente para el día a día, las compras o una escapada de fin de semana.

Uno de sus grandes argumentos está bajo el capó. Combina un motor de gasolina 1.5 de tres cilindros y 92 CV con otro eléctrico de 80 CV. En conjunto desarrolla 116 CV, una cifra muy superior a la que suelen ofrecer los urbanos tradicionales. Esto le permite responder con agilidad en ciudad y también desenvolverse con soltura en carretera.

Consumo de risa y un equipamiento más que correcto

La eficiencia es otro de sus puntos fuertes. Homologa un consumo medio de solo 3,8 litros cada 100 kilómetros y unas emisiones de 87 g/km de CO₂. Además, cuenta con la apreciada etiqueta ECO de la DGT. Una ventaja importante para acceder a zonas de bajas emisiones y reducir los costes de uso diarios.

Toyota tampoco ha descuidado el equipamiento. Desde las versiones básicas incorpora elementos muy valorados actualmente. Entre ellos destacan la cámara de visión trasera, los cristales traseros oscurecidos, el sistema multimedia Toyota Smart Connect con pantalla de 9 pulgadas, conectividad Apple CarPlay y Android Auto, además de conexión Bluetooth para el teléfono móvil.

El precio también juega a su favor. Está anunciado desde 19.100 euros financiados o 20.900 euros al contado. La financiación contempla cuotas desde 99 euros al mes, con entrada de 7.846 euros y una cuota final de 10.172 euros. Una excelente alternativa a modelos como el Fiat Pandina o el Honda Jazz.