BMW tiene la moto perfecta para hacer viajes largos

Coches y Motos 20 JUN 2026 - 09:12h.

Declara una potencia de 160 CV y un par máximo de 180 Nm

La nueva BMW es la moto más atractiva que ha fabricado BMW en los últimos años

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Si te gusta irte de ruta en moto, y eres amantes de los viajes largos, entonces lo mejor que puedes hacer es comprar una BMW, que dispone de las motos aventureras más bonitas y seguras. Y si hay una que nos parece mejor que el resto, y con diferencia, esa es la K 1600 GTL, un modelo concebido para viajar a donde quieras, con unas cifras realmente contundentes, que te harán disfrutar de la conducción desde que te subas hasta que te bajes.

Monta un ligero y compacto motor de seis cilindros, que declara una potencia de 160 CV y un par máximo de 180 Nm, y que en 2025 sufrió una actualización importante, para recibir la homologación Euro 5+. Se caracteriza por su suave respuesta desde bajo régimen, lo que la hace ideal para el uso turístico, y cuenta con una electrónica muy avanzada, con elementos de serie como el control dinámico del motor o el control dinámico de tracción, con sensibilidad a la inclinación.

La moto es realmente cómoda y segura, motivo por el que recibe tantos elogios y cuenta con una reputación inmejorable, y la parte ciclo está analizada en detalle para que no tenga puntos débiles. Hay dos modos de conducción para que elijas cuál prefieres, y la iluminación es full LED adaptativa. Pasando a la instrumentación, todo se corona mediante una pantalla TFT de 10,25 pulgadas con conectividad y navegador integrado, lo que hace que esta moto sea tan completa.

La BMW K 1600 GTL cuesta 33.220 euros

Para poder conseguir una de las mejores motos viajeras que se han hecho nunca, necesitarás realizar un desembolso total de 33.220 euros, que es lo que cuesta esta BMW K 1600 GTL. No lo dudes y aprovecha la oportunidad para hacerte con ella.