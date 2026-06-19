El SUV más moderno de Lexus es la compra perfecta para quienes buscan estilo y exclusividad

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 04:48h.

224 CV de potencia y casi 570 km de autonomía

Lexus revoluciona el segmento de los todoterreno premium

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Mientras muchas marcas premium compiten por ofrecer más potencia o pantallas cada vez más grandes, Lexus sigue apostando por algo diferente. La firma japonesa quiere conquistar a los conductores que valoran la calidad, el confort y una cierta sensación de exclusividad que cada vez resulta más difícil encontrar. El mejor ejemplo es el renovado Lexus RZ, probablemente el modelo más avanzado y moderno que actualmente vende la marca.

Su aspecto tiene mucho que ver con ello. No es un SUV que pase desapercibido. Todo lo contrario. Sus formas afiladas, su silueta deportiva y una imagen futurista hacen que destaque incluso rodeado de rivales tan conocidos como el Tesla Model Y, el Porsche Macan eléctrico o el Ford Mustang Mach-E. Es un coche que transmite modernidad incluso antes de ponerse al volante.

Así es el SUV de Lexus más familiar

Este Lexus es un coche práctico. Sus 4,80 metros de longitud permiten disfrutar de mucho espacio para los ocupantes. Las plazas traseras son amplias y cómodas. Además, el maletero ofrece una capacidad máxima de 1.515 litros, una cifra que lo convierte en una alternativa perfectamente válida para un uso familiar.

En cuanto al interior, Lexus lleva años siendo una referencia cuando se habla de acabados y materiales. El RZ mantiene esa tradición. El habitáculo transmite una sensación de calidad superior a la de muchos modelos más caros. Todo está bien ajustado. Todo parece pensado para durar muchos años. Y eso sigue siendo uno de los grandes argumentos de la marca japonesa.

La tecnología tampoco falta. Incluso las versiones más accesibles incorporan faros Bi-LED, pantalla multimedia de 14 pulgadas, climatizador bizona, retrovisor electrocromático y el avanzado sistema Lexus Safety System+ 3.0, uno de los conjuntos de asistentes a la conducción más completos del mercado.

Así es el Lexus RZ más económico

Este SUV familiar está disponible desde 52.000 euros al contado o 47.700 euros financiado. Y lo que te llevas a cambio no deja indiferente.

En el apartado mecánico, la gama arranca con el RZ 350e. Desarrolla 224 CV y 269 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos y puede recorrer hasta 568 kilómetros según el ciclo WLTP. Unas cifras que demuestran que eficiencia y prestaciones pueden convivir perfectamente.