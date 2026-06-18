Toyota tiene cuatro veces más probabilidades de llegar a los 400.00 kilómetros

Coches y Motos 18 JUN 2026 - 04:33h.

Lexus, su división deportiva, se sitúa en segundo lugar en un ranking elaborado por iSeeCars

El Toyota para todos los bolsillos, ahora, es mejor

Compartir







Cuando se habla de fiabilidad, pocas marcas generan tanto consenso como Toyota. Año tras año aparece en las primeras posiciones de los estudios especializados. Sin embargo, hay un dato que resulta todavía más llamativo. No solo fabrica coches fiables, sino que además tiene más probabilidades que casi cualquier rival de alcanzar cifras de kilometraje que para muchos conductores parecen imposibles.

Un reciente análisis realizado por la firma estadounidense iSeeCars ha querido responder a una pregunta muy concreta: ¿qué marcas tienen más opciones de superar los 400.000 kilómetros? Para ello se estudiaron los datos de más de 174 millones de vehículos. El objetivo era calcular qué fabricantes ofrecen una mayor probabilidad de alcanzar las 250.000 millas, equivalentes a unos 402.000 kilómetros. Cabe destacar que el estudio se ha realizado con vehículos del mercado estadounidense. Allí predominan los recorridos largos por autopista y los motores de gran cilindrada.

PUEDE INTERESARTE Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

Toyota cuatriplica la media del estudio realizado por iSeeCars

Los resultados colocan a Toyota en una posición privilegiada. Según el estudio, la media del mercado se sitúa en un 4,8% de probabilidades de superar esa barrera. En cambio, los modelos de la firma japonesa alcanzan un impresionante 17,8%. Es decir, casi cuatro veces más posibilidades de llegar a esa cifra sin que el vehículo tenga que ser retirado definitivamente.

La segunda posición también tiene acento japonés. Lexus, la división premium de Toyota, obtiene un 12,8%. Le siguen Honda, con un 10,8%, y Acura, con un 7,2%. De hecho, estas cuatro marcas son las únicas que logran situarse claramente por encima de la media general del mercado norteamericano en términos de durabilidad.

Tesla es la primera marca no japonesa en el ranking

Más abajo aparecen fabricantes muy conocidos. Tesla registra un 4,6%, exactamente al nivel de General Motors y muy cerca de Chevrolet o Cadillac. Otras marcas presentes en Europa quedan por detrás. Es el caso de Mazda con un 3,6%, Nissan con un 2,4%, Volvo con un 2,2% o Mercedes-Benz, que se sitúa en el 1,7%.

Los expertos recuerdan que la durabilidad no depende únicamente de la calidad mecánica. También influyen los costes de mantenimiento, la robustez de los componentes, la facilidad de reparación y el valor residual del vehículo. Cuando todos estos factores trabajan juntos, resulta más fácil que un propietario conserve su coche durante muchos años y cientos de miles de kilómetros.