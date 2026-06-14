El nuevo Opel es el eléctrico más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 14 JUN 2026 - 11:19h.

Este Opel es casi un eléctrico low cost

Los GSE de Opel regresan, pero de la mano de un modelo sorprendente

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No hace falta gastar una fortuna para conducir un coche eléctrico atractivo, tecnológico y capaz de competir con modelos de categorías superiores. El nuevo Opel Astra eléctrico es una de las mejores pruebas de ello. La marca alemana ha conseguido crear un compacto de cero emisiones que destaca por su equilibrio general. Y que además, presume de una imagen que muchos consideran la más lograda de toda la historia reciente de Opel.

Con una longitud de 4,37 metros, una altura de 1,46 metros y una distancia entre ejes de 2,67 metros, el Astra ofrece unas proporciones muy equilibradas. Su diseño transmite dinamismo sin caer en excesos. Además, mantiene una silueta elegante que le permite diferenciarse de muchos SUV eléctricos que dominan actualmente el mercado.

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Un compacto ideal para el día a día y mucho más

Uno de sus puntos fuertes es que combina estética y practicidad. El habitáculo resulta amplio para un compacto de su tamaño y el maletero alcanza los 422 litros, una cifra que puede crecer hasta 1.339 litros si se abaten los asientos traseros. Esto lo convierte en una alternativa muy interesante para familias que buscan un vehículo versátil para el día a día.

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El Opel Astra eléctrico también sorprende por su precio. Está disponible desde 24.150 euros, una tarifa especialmente competitiva dentro del segmento. Rivales como el Volkswagen ID.3, el Kia EV4, el Peugeot e-308 o el MG4 ofrecen argumentos similares, pero pocos consiguen combinar diseño, equipamiento y coste de adquisición de una forma tan equilibrada.

Bajo la carrocería encontramos un motor eléctrico de 156 CV y 270 Nm de par máximo. La entrega de potencia es inmediata y muy suave. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Prestaciones más que suficientes para cualquier uso cotidiano.

Más de 450 km de autonomía

La batería de 58 kWh permite homologar hasta 454 kilómetros de autonomía WLTP. Una cifra competitiva que facilita tanto los desplazamientos urbanos como los viajes de media distancia. Además, el elevado nivel de silencio en marcha refuerza la sensación de confort y calidad percibida.

Desde el acabado Edition, el Astra incorpora llantas de 18 pulgadas, pantalla táctil de 10 pulgadas, climatizador automático, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de crucero, iluminación LED y múltiples asistentes de seguridad. Un equipamiento muy completo que ayuda a explicar por qué este Opel se ha convertido en uno de los eléctricos más interesantes de su categoría.