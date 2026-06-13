Gonzalo Serrano pone a prueba el nuevo Seat Ibiza FR: 150 CV y diversión por 24.500 euros

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 12:15h.

En 'Más Que Coches', Gonzalo Serrano se pone al volante del nuevo Seat Ibiza FR

Gonzalo Serrano, muy crítico con el nuevo Ferrari Luce: "Es la confirmación de la podredumbre"

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El Seat Ibiza vuelve a ponerse al día. El utilitario de la marca española, cuya actual generación debutó en 2017 y recibió una primera actualización en 2021, estrena ahora una nueva remodelación que mantiene intacta su esencia, pero introduce mejoras estéticas, tecnológicas y de equipamiento. En el último programa 'Más que Coches', Gonzalo Serrano ha probado la variante más dinámica de la gama, el Ibiza FR, del que destaca que es "la versión más enérgica de la gama, un coche con carácter". Entre las novedades figuran los nuevos grupos ópticos Full LED, los paragolpes rediseñados y detalles específicos del acabado deportivo FR, que gana protagonismo visual sin renunciar a la identidad histórica del modelo. "La verdad es que son modificaciones suaves, ligeras. Se mantiene el espíritu de los Ibiza", explica el periodista durante la prueba.

En el habitáculo, la evolución se aprecia especialmente en la calidad percibida. El Ibiza incorpora materiales más agradables al tacto en la parte superior del salpicadero, una instrumentación digital configurable y una pantalla central de manejo intuitivo. Además, los asientos deportivos ofrecen una mayor sujeción lateral, reforzando el carácter dinámico de esta versión. Serrano también pone en valor la amplitud interior y el equipamiento disponible, con opciones como el techo panorámico integrado en el pack FR Sport o el pack FR Comfort, que añade asientos calefactados y alarma. "La verdad, el coche viene muy completo y se nota la evolución que lleva Seat con todos los productos", asegura.

Gonzalo Serrano, al volante del nuevo FR

Bajo el capó se encuentra un motor de gasolina de 1.5 litros turboalimentado, con cuatro cilindros, 150 caballos de potencia y cambio automático DSG de siete velocidades. Para Serrano, precisamente la transmisión es una de las grandes virtudes del conjunto: "Es un cambio de los más rápidos y más efectivos que yo me he encontrado en el mercado". Gracias a esta combinación, el Ibiza FR alcanza los 220 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos y homologa un consumo medio de 5,6 litros cada 100 kilómetros. El periodista destaca además que el propulsor "empuja de una forma contundente" y que el coche ha mejorado ligeramente tanto en prestaciones como en eficiencia respecto a la versión anterior.

La prueba concluye con una valoración muy positiva de su comportamiento dinámico. Con una dirección precisa, frenos suficientes para sus prestaciones y neumáticos de 18 pulgadas, el Ibiza FR mantiene un equilibrio entre diversión y usabilidad diaria. A ello se suma un maletero de 355 litros ampliable hasta 1.163 litros al abatir los asientos traseros. Todo ello por un precio de partida de 24.500 euros. "Es un coche para divertirte, pero también te permite viajar manteniendo medias interesantes con una cifra de consumo muy ajustada", resume Serrano, quien sentencia que se trata de "un coche para disfrutar conduciendo".