Bagster lanza Dry Ride, equipaje impermeable para sobrevivir a cualquier chaparrón

Una gama diseñada para motoristas que buscan viajar ligeros, proteger sus pertenencias y mantener todo accesible en cualquier climatología

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Viajar en moto implica libertad, pero también exige equipaje que acompañe sin complicar. Con esa idea en mente, Bagster amplía su catálogo con Dry Ride, una nueva gama de bolsas y mochilas pensada para resistir lluvia, viento y cualquier imprevisto meteorológico. La propuesta combina practicidad, resistencia y facilidad de uso para quienes pasan muchas horas sobre dos ruedas.

La colección está formada por la mochila DRYBACK 28L y las alforjas de sillín DRYBAG en versiones de 15, 30 y 40 litros, cubriendo desde desplazamientos diarios hasta viajes más largos. Todas comparten un diseño impermeable con costuras termoselladas, pensado para mantener el contenido protegido incluso bajo lluvia intensa. En el caso de las alforjas, el cierre enrollable y la válvula de compresión de aire permiten ajustar el volumen y asegurar un sellado fiable.

La fijación universal mediante anillas y correas facilita su instalación en la mayoría de motos, mientras que la correa de hombro incluida permite transportarlas cómodamente al llegar al destino. Además, la DRYBAG 15L puede instalarse en maletas laterales de aluminio y añade un asa reforzada para un manejo más cómodo.

Mochila para el día a día y alforjas para la aventura

La DRYBACK 28L está pensada para motoristas que necesitan una solución versátil tanto para el trabajo como para escapadas de fin de semana. Su capacidad permite llevar lo esencial, incluido un ordenador portátil de hasta 15 pulgadas, protegido gracias a los refuerzos en la espalda y a unos tirantes acolchados que mejoran la comodidad. La correa pectoral añade estabilidad durante la conducción, especialmente útil en trayectos largos o a mayor velocidad.

Las alforjas DRYBAG, disponibles en tres tamaños, se adaptan a diferentes necesidades de carga. La versión de 15 litros es ideal para salidas cortas o como complemento de otras maletas; la de 30 litros ofrece un equilibrio entre capacidad y manejabilidad; y la de 40 litros está orientada a quienes necesitan espacio extra para viajes prolongados. Todas incluyen correa de hombro y mantienen el mismo enfoque práctico y robusto que caracteriza a la gama.

¿Cuánto dinero vale?

Con Dry Ride, Bagster refuerza su apuesta por un equipaje útil, resistente y pensado para la vida real del motorista.

Precios: DRYBACK 28L (79,95 €), DRYBAG 15L (59,95 €), DRYBAG 30L (49,95 €) y DRYBAG 40L (79,95 €), todas con IVA incluido.