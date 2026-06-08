Toyota convierte en accesible el SUV más deseado de su gama híbrida de 2026

Coches y Motos 08 JUN 2026 - 20:04h.

Es el SUV más vendido de la marca japonesa actualmente en España

Toyota tiene el que es, para muchos, el mejor coche para viajar

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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la gama Toyota. Su diseño rompedor. Su eficiente tecnología híbrida. Y una personalidad que lo diferencia de prácticamente cualquier rival. Todo ello ha permitido que se convierta en uno de los SUV más deseados de la marca japonesa en 2026. Rivales como el Kia Niro o el Mazda MX-30 pierden muchas ventas por su culpa.

El C-HR apuesta por una fórmula muy concreta. Mucho diseño. Mucha tecnología. Y una mecánica pensada para consumir poco sin renunciar a unas prestaciones más que suficientes para el día a día. Además, su tamaño lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un SUV cómodo tanto en ciudad como en carretera.

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Puede parecer caro, pero pocos ofrecen tanto por estas cifras

Un modelo que, para todo lo que ofrece, propone un precio razonable. Aunque su tarifa oficial supera los 35.000 euros, actualmente puede encontrarse desde 30.750 euros al contado o 28.650 euros financiados. Y esto es lo que te llevas a cambio.

Con 4,36 metros de longitud, ofrece una presencia muy llamativa sobre el asfalto. También un habitáculo moderno y un maletero de 358 litros. No es el más amplio de su categoría, pero sí uno de los más atractivos visualmente. Toyota ha apostado por un enfoque emocional, algo que se aprecia tanto en el exterior como en el interior.

La versión de acceso utiliza un sistema híbrido autorrecargable formado por un motor de gasolina 1.8 de 98 CV y otro eléctrico de 95 CV. La potencia conjunta alcanza los 140 CV. Está asociado a una transmisión automática y consigue homologar un consumo medio de apenas 4,7 litros cada 100 kilómetros. Además, cuenta con la apreciada etiqueta ECO de la DGT.

Y recuerda que es un Toyota, con lo cual pisa poco el taller

El acabado Active llega muy bien equipado desde el primer momento. Incluye cuadro digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, climatizador bizona, acceso y arranque sin llave, cámara trasera, detector de ángulo muerto y control de crucero adaptativo inteligente. También incorpora sensores de lluvia y luz, faros LED y retrovisores plegables eléctricamente.

La seguridad tampoco se queda atrás. El Toyota C-HR añade asistentes como mantenimiento de carril, sistema precolisión, reconocimiento de señales, alerta de tráfico cruzado, asistente anti-colisión en intersecciones y ocho airbags.