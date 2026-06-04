Indian mezcla imagen clásica y tecnología moderna en una de sus custom mejor valoradas

Coches y Motos 04 JUN 2026 - 20:03h.

La cilindrada es de 1250 centímetros cúbicos, con una potencia de 94 CV y un par máximo de 108 Nm

Honda tiene la moto que, para muchos, es perfecta para iniciarse

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En Indian han fabricado una moto que combina la imagen clásica con la tecnología más moderna, lo que acaba por convertir a la Scout Bobber como una de las custom mejor valoradas del mercado. Un reconocimiento totalmente merecido viendo todo lo que ofrece, ya que no deja a nadie indiferente, y nos parece simplemente sensacional. Así que merece mucho la pena que le des una oportunidad y le eches un vistazo, contemplando todo lo que tiene.

El chasis y el sub chasis fueron mejorados drásticamente en la última actualización que sufrió, consiguiendo una mayor agilidad, mientras que los frenos y las suspensiones se mantienen siendo igual que antes, ya que eran difíciles de mejorar. La iluminación que tiene es full LED, con una instrumentación doble analógica acompañada por una pantalla LCD, para ponerle la guinda al pastel. Pero creemos que lo mejor se encuentra en el interior.

Porque allí se puede valorar su impresionante motor, que ofrece unas cifras sensacionales, y un rendimiento al alcance de unas pocas motos. La cilindrada es de 1250 centímetros cúbicos, con una potencia de 94 CV y un par máximo de 108 Nm. Lo que no dispone es de ayudas a la conducción, por lo que es una moto pensada para los más expertos en el mundo de las dos ruedas. Si es tu caso, valora en profundidad conseguir este modelo que no te defraudará.

El precio, uno de los puntos fuertes de la Indian Scout Bobber

Verás enseguida como la Indian Scout Bobber merece mucho la pena al descubrir que tiene un coste tan accesible para todas las economías, pues bastará con realizar una inversión de 15.390 euros. Una cifra que se sitúa al alcance de prácticamente todas las economías, y que se podrá pagar sin demasiado esfuerzo, lo que la hace tan llamativa en todos los aspectos.