El Seat Arona sigue gustando mucho, pero este Skoda tiene más espacio interior y un precio difícil de ignorar

Coches y Motos 30 MAY 2026 - 21:18h.

Primo hermano del Arona, ofrece un diseño distinto y sistemas de almacenamiento que lo hacen ideal para viajes largos

Seat tiene el que, para muchos, es uno de los motores más fiables

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El SEAT Arona sigue siendo uno de los SUV urbanos más populares del mercado español. Su tamaño compacto y su comportamiento en ciudad convencen a muchísimos conductores. Pero hay otro modelo del grupo Volkswagen que empieza a ganar muchísimo protagonismo por ofrecer más espacio, más practicidad y un precio realmente competitivo. Ese modelo es el Skoda Kamiq.

El SUV checo, primo hermano del Arona, con el que comparte muchos elementos, se ha convertido en una de las alternativas más racionales del segmento. Especialmente para quienes buscan un coche cómodo para el día a día, pero también útil para viajar o moverse en familia. Además, mantiene unas dimensiones muy equilibradas para ciudad sin renunciar a un interior bastante amplio.

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Un rival muy duro para el Seat Ateca

El Kamiq mide 4.241 mm de largo y tiene una batalla de 2.639 mm. Eso le permite ofrecer más espacio interior del que muchos esperan. Además, el enfoque general del coche resulta muy práctico. Skoda sigue apostando por soluciones inteligentes, mucha modularidad y un interior sencillo pero bien aprovechado. Especialmente en las plazas traseras. También presume de un maletero de 400 litros, una cifra bastante buena dentro del segmento SUV urbano. Y en su lista de rivales figuran modelos como el Renault Captur, el Volkswagen T-Roc o el mencionado SEAT Ateca.

Así es el Skoda Kamiq más económico

La versión de acceso utiliza un motor gasolina 1.0 TSI de 95 CV y 175 Nm de par máximo. Va asociado a una caja manual de seis velocidades y tracción delantera. No busca grandes prestaciones, pero sí un equilibrio muy razonable entre consumo, suavidad y coste de uso diario.

Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos, alcanza los 188 km/h y homologa consumos de entre 5,5 y 6,7 litros cada 100 kilómetros. Pero probablemente lo más llamativo sea el precio. Sobre catálogo parte desde 26.200 euros, aunque actualmente aparece anunciado desde 19.500 euros financiados o 21.554 euros al contado.

El equipamiento también sorprende bastante desde las versiones básicas. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros Full LED, cuadro digital Virtual Cockpit de 8 pulgadas, cámara multifuncional y sistema Front Assist con frenada de emergencia. También suma Bluetooth, sensor de luz, asistentes de arranque en pendiente y sistema Keyless-Go. El Kamiq quizá no tenga la imagen tan juvenil del Arona, pero sí ofrece un enfoque más amplio, más práctico y muy difícil de ignorar por precio.