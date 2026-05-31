Muchos eligen el BMW X1, pero este Mercedes GLA ofrece más calidad interior y es más bonito

Coches y Motos 31 MAY 2026 - 01:02h.

El SUV de Mercedes que eligen quienes quieren dinamismo sin renunciar a la máxima tecnología

BMW o Mercedes no tienen un SUV premium como este

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El Mercedes GLA se ha convertido en una de las piezas más importantes de la gama SUV de la marca alemana. De hecho, ya es el segundo modelo más vendido de la marca en España durante 2025 y 2026, solo por detrás del GLC. Y no parece casualidad. El GLA mezcla diseño premium, tecnología y un tamaño muy equilibrado para el día a día.

Además, sigue siendo uno de los SUV compactos más elegantes del mercado. Frente a rivales como el BMW X1, el Audi Q3 o el Volvo XC40, apuesta por una imagen más sofisticada y menos agresiva. También transmite una sensación interior muy cuidada, especialmente por calidad de materiales, aislamiento y tecnología.

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Elegancia, tecnología y un precio muy atractivo

El precio anunciado para el inicio de la gama es de 47.575 euros. Puede parecer elevado, pero lo que ofrece no deja indiferente. Así es el GLA de acceso.

Sus dimensiones ayudan mucho a ese equilibrio. Mide 4.412 mm de largo y tiene una batalla de 2.729 mm. Eso permite disfrutar de un interior amplio y cómodo sin convertirse en un SUV excesivamente grande para ciudad. Además, el maletero ofrece 425 litros de capacidad mínima y puede alcanzar hasta 1.420 litros.

Así es el GLA más barato

La versión de acceso ya presume de electrificación ligera. El GLA 200 utiliza un motor gasolina 1.3 turbo de cuatro cilindros con tecnología híbrida ligera MHEV de 48 voltios. Desarrolla 163 CV y 270 Nm de par máximo. Todo asociado a un cambio automático de doble embrague y siete velocidades con tracción delantera.

Las prestaciones son bastante equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, alcanza los 210 km/h y homologa un consumo medio de 6,7 litros cada 100 kilómetros. Además, consigue la etiqueta ECO de la DGT, algo cada vez más importante para muchos conductores por las ventajas de movilidad y acceso a determinadas zonas urbanas.

El equipamiento de serie resulta realmente completo desde el acabado Progressive. Incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED High Performance, doble pantalla digital de 10,25 pulgadas, navegador conectado 3D y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

También suma climatizador bizona, asientos calefactables, cámara trasera, sensores de aparcamiento y múltiples asistentes de conducción. Entre ellos destacan el asistente activo de frenado o el detector de cambio involuntario de carril. Todo ello acompañado por un enfoque orientado al confort gracias al tren de rodaje confort y al excelente aislamiento interior. El Mercedes GLA no busca ser el SUV más deportivo. Busca ser uno de los más agradables y refinados para convivir con él todos los días.