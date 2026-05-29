Este rival del Audi A3 tiene etiqueta ECO, consume menos y cuesta miles de euros menos que el compacto alemán

Coches y Motos 29 MAY 2026 - 21:48h.

Que sea uno de los coches más vendidos en España y en todo el mundo no es casualidad

Este es el principal problema del Audi Q3

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Hay compactos que viven del prestigio. Y luego está el Toyota Corolla. Puede que no tenga el aura premium del Audi A3, pero sí una receta mucho más lógica para la mayoría de conductores. Consume menos, tiene etiqueta ECO, cuesta bastante menos y además presume de una fama de fiabilidad que muy pocos modelos pueden igualar.

Toyota lleva décadas perfeccionando sus sistemas híbridos y el Corolla es probablemente uno de los mejores ejemplos. El compacto japonés apuesta por un motor 1.8 HEV de gasolina con 140 CV, cambio automático y tracción delantera. No busca impresionar con cifras exageradas. Busca algo mucho más útil: gastar poco y funcionar bien durante años.

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Nada que envidiar de los más premium

El Corolla sigue destacando por algo que muchos rivales han perdido: sencillez y equilibrio. No intenta aparentar lo que no es. Frente a opciones como el Mercedes-Benz A-Class, el Ford Focus o el SEAT León, el Toyota apuesta por una fórmula que consiste en más tranquilidad a largo plazo, menos complicaciones y menos consumo.

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En esto último destaca especialmente. Homologa apenas 4,4 litros cada 100 kilómetros, una cifra muy difícil de igualar entre compactos automáticos de este tamaño. Incluso modelos bastante más caros necesitan más combustible para moverse. Además, gracias a su sistema híbrido, puede circular con la etiqueta ECO de la DGT, algo cada vez más importante en muchas ciudades.

Fiabilidad, diseño, consumo bajo y mucha tecnología

El Corolla tampoco es pequeño. Mide 4.370 mm de largo y ofrece una batalla de 2.640 mm. Eso permite disfrutar de un habitáculo bastante amplio y cómodo para viajar. El maletero parte desde 361 litros, aunque puede alcanzar hasta 1.052 litros con los asientos abatidos. Más que suficiente para el uso diario de la mayoría de familias.

Otro detalle interesante es el precio. Mientras muchos compactos premium se disparan fácilmente, el Corolla sigue apostando por una política mucho más razonable. Arranca en 25.950 euros al contado o desde 24.700 euros financiados. Una diferencia enorme frente a modelos como el Audi A3 o incluso frente a algunos rivales generalistas bien equipados.

El acabado Active Plus ya incorpora muchísimo equipamiento. Incluye llantas de 16 pulgadas, faros LED, climatizador bi-zona, acceso y arranque sin llave y pantalla multimedia de 10,5 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También suma el sistema Toyota Safety Sense con asistentes avanzados de conducción.