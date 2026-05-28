Skoda refuerza el Octavia con motores híbridos ligeros y una gama familiar más racional que nunca

Coches y Motos 28 MAY 2026 - 05:52h.

El Skoda para toda la familia que eligen los amantes de los conceptos clásicos

Skoda convierte al Elroq en un eléctrico bestial

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El Skoda Octavia sigue siendo uno de los coches más sensatos del mercado europeo. Mientras muchos fabricantes apuestan por SUV cada vez más caros, Skoda mantiene viva una fórmula muy racional. Mucho espacio, buen equipamiento y motores eficientes. Ahora, además, el Octavia refuerza su gama con mecánicas híbridas ligeras que mejoran todavía más el consumo y permiten lucir la etiqueta ECO de la DGT.

La berlina checa mide 4,69 metros de largo y destaca especialmente por amplitud interior. Tiene una batalla de 2,68 metros y un maletero enorme de 600 litros, una cifra difícil de igualar incluso por modelos de segmentos superiores. Se sitúa en el segmento del Audi A5, el Citroën C4 X o el Toyota Corolla Sedan.

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Espacio para toda la familia, pero menos de 5 litros cada 100 km

Skoda anuncia esta nueva gama desde 31.259 euros al contado o 29.350 euros financiado. El modelo de acceso utiliza un motor 1.5 TSI turboalimentado de cuatro cilindros. Entrega 115 CV y 220 Nm de par máximo. Además, incorpora tecnología mild-hybrid, algo cada vez más importante en el mercado actual por ventajas fiscales y de movilidad.

Esta mecánica va asociada a una caja automática DSG de siete relaciones y doble embrague. También apuesta por tracción delantera y un enfoque orientado al confort. Hace el 0 a 100 km/h en 10,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 203 km/h. Todo ello acompañado por un consumo muy ajustado de apenas 4,9 litros cada 100 kilómetros.

Un equipamiento que nada tiene que envidiar de los mejores

El Octavia sigue siendo uno de esos coches pensados para viajar cómodo. Tiene una suspensión equilibrada, buena insonorización y un comportamiento muy sólido en carretera. Además, Skoda ha trabajado especialmente en la calidad percibida del interior. La sensación al volante es más refinada que hace unos años.

Desde el acabado Selection, el equipamiento ya es muy completo. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, faros LED y cámara de visión trasera. También añade sensores de aparcamiento delanteros y traseros, acceso y arranque sin llave y climatizador bi-zona. No faltan el cuadro digital de 10 pulgadas ni la pantalla central de 13 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.