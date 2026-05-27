Más accesible que el Mercedes GLA, pero igual de bueno y, para muchos, con un diseño más atractivo

Coches y Motos 27 MAY 2026 - 05:08h.

Este SUV italiano sigue siendo una de las mejores opciones para los que buscan un diseño elegante y deportivo

El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

Compartir







El Alfa Romeo Stelvio continúa consolidándose como una de las propuestas más diferenciadas dentro del segmento SUV premium. Frente a un mercado dominado por modelos cada vez más homogéneos, el fabricante italiano mantiene una receta basada en diseño, carácter dinámico y una identidad visual muy marcada que sigue siendo uno de sus mayores argumentos comerciales.

Aunque compite directamente con modelos como el Mercedes GLA o el BMW X1, el Stelvio apuesta por una interpretación mucho más emocional del concepto SUV. La marca italiana ha logrado conservar buena parte de su ADN histórico incluso en una categoría donde la practicidad y el confort suelen imponerse sobre las sensaciones de conducción.

La imagen exterior sigue siendo uno de los grandes atractivos del modelo. Las proporciones deportivas, el frontal presidido por la clásica parrilla triangular de Alfa Romeo y unas líneas musculosas permiten que el Stelvio mantenga una presencia especialmente reconocible. Incluso después de varios años en el mercado, continúa destacando frente a rivales mucho más recientes.

No es ningún secreto que Alfa Romeo siempre ha dado una enorme importancia al diseño. El Stelvio representa precisamente esa tradición adaptada a las exigencias actuales del mercado premium, combinando elegancia italiana y deportividad sin caer en excesos visuales ni en una estética demasiado artificial.

PUEDE INTERESARTE Mercedes acaba con el problema del GLA

Una conducción distinta dentro del segmento SUV

Uno de los aspectos que más diferencia al Stelvio de gran parte de sus competidores es su comportamiento dinámico. El modelo fue desarrollado sobre la plataforma Giorgio, una arquitectura diseñada para priorizar equilibrio, precisión y ligereza estructural.

Gracias a esta base técnica, el SUV italiano ofrece unas sensaciones de conducción poco habituales en su categoría. La dirección rápida, el buen reparto de pesos y unas suspensiones firmes permiten mantener un comportamiento mucho más cercano al de una berlina deportiva que al de un SUV convencional.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Mercedes CLE es uno de los coches más elegantes que ha fabricado Mercedes en décadas

La conducción transmite agilidad y conexión con el conductor, algo que Alfa Romeo considera esencial dentro de su filosofía. Mientras muchos rivales priorizan el aislamiento absoluto y una conducción extremadamente filtrada, el Stelvio conserva una respuesta más directa y comunicativa.

Cabe destacar que el modelo también ha evolucionado en el apartado tecnológico. Las versiones más recientes incorporan una instrumentación digital completamente renovada, nuevos asistentes de conducción y mejoras importantes en conectividad y sistemas multimedia.

Sin embargo, Alfa Romeo ha evitado transformar radicalmente el carácter del vehículo. El objetivo sigue siendo mantener una experiencia de conducción claramente diferenciada dentro del segmento premium medio, algo cada vez menos habitual en una industria muy condicionada por la electrificación y la digitalización.

Diseño italiano frente a la uniformidad premium

El mercado SUV premium se encuentra actualmente dominado por propuestas muy similares tanto en comportamiento como en estética. En este contexto, el Stelvio consigue mantener una identidad propia que refuerza su atractivo frente a alternativas más racionales.

Por otro lado, el posicionamiento comercial del modelo resulta especialmente competitivo frente a algunos rivales alemanes. Alfa Romeo ofrece un SUV con acabados premium, una imagen mucho más emocional y un comportamiento dinámico superior en muchos aspectos, manteniendo además un diseño claramente diferenciador.

Llama especialmente la atención la capacidad del Stelvio para seguir resultando actual visualmente pese al paso del tiempo. La carrocería conserva equilibrio, proporciones deportivas y una elegancia que evita caer en tendencias pasajeras.

El Alfa Romeo Stelvio continúa siendo uno de los SUV premium con más personalidad del mercado europeo. Su combinación de diseño italiano, comportamiento dinámico y carácter emocional le permite mantener un atractivo muy distinto al de la mayoría de rivales actuales, consolidándose como una de las alternativas más especiales dentro de su categoría.