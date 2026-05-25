BMW rescata el espíritu de sus deportivos clásicos con un modelo híbrido que combina potencia y tecnología

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 05:12h.

Hasta 746 CV de potencia, pero un precio asumible por pocos

BMW tiene el que es, para muchos, el mejor eléctrico para viajes largos

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BMW lleva años dominando el segmento premium con modelos cada vez más exclusivos. Pero pocos han generado tanto impacto como el nuevo BMW XM. Un SUV enorme, electrificado y con una imagen muy agresiva. La marca alemana ha querido crear algo diferente. Más radical. Más tecnológico. Y también muchísimo más lujoso.

El BMW XM mide 5.110 mm de largo, 2.005 mm de ancho y tiene una enorme batalla de 3.105 mm. Gracias a ello ofrece un habitáculo gigantesco y un maletero de entre 527 y 1.820 litros. Es un SUV pensado para viajar con muchísimo confort, pero también para llamar la atención allá donde pasa. Y entre sus rivales destacan el Mercedes GLE o el Audi Q7.

Bonito, lujoso, eficiente, espacioso…

BMW además ha cuidado especialmente el diseño. La parrilla iluminada BMW Iconic Glow, los detalles exteriores en color Nightgold y las enormes llantas M de 21 pulgadas le dan una presencia muy distinta a la de otros SUV premium. Rivales como el Porsche Cayenne S Hybrid, el Bentley Bentayga o el Mercedes GLE híbrido quedan directamente en su punto de mira.

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El interior también juega en otra liga. BMW apuesta por cuero Merino, molduras de fibra de carbono y un ambiente muy sofisticado. Destaca especialmente el sistema BMW Curved Display, acompañado por el sistema operativo BMW ID8 específico de BMW M. Además, incorpora climatizador de cuatro zonas, iluminación ambiental y equipo de sonido Harman/Kardon.

… pero precio prohibitivo para la mayoría

La versión de acceso es el XM 50e. Combina un motor gasolina de 313 CV y 450 Nm con otro eléctrico de 197 CV y 280 Nm. En conjunto desarrolla 476 CV y 700 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,1 segundos, alcanza 250 km/h y puede recorrer hasta 80 kilómetros en modo eléctrico. Su precio parte desde 131.062 euros.

Por encima aparece el impresionante XM Label Red. Aquí BMW lleva todo al extremo. El motor gasolina sube hasta 585 CV y el sistema híbrido alcanza unos brutales 748 CV y 1.000 Nm de par máximo. El SUV alemán acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos, manteniendo una velocidad máxima de 250 km/h. Su precio arranca en 190.900 euros.

Con lo que cuesta, no es difícil, pero el equipamiento también está a la altura de su precio. BMW incluye suspensión M adaptativa, dirección trasera, diferencial M Sport, frenos M y asistentes avanzados de conducción. Tampoco faltan los asientos deportivos eléctricos con memoria, el Head-Up Display o el Parking Assistant Plus con cámara trasera. El BMW XM demuestra así que todavía hay espacio para SUV enormes, potentes y extremadamente exclusivos dentro del mercado premium actual.