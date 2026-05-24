Ford tiene el que, para la mayoría, es el mejor coche para viajar en familia

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 02:26h.

Espacio para toda la familia y casi 500 km de autonomía

Esta es la versión más interesante del Ford Kuga

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El nuevo Ford E-Tourneo Courier se ha convertido en una de las propuestas más interesantes para quienes buscan un coche práctico, espacioso y pensado para el día a día familiar. Esta versión eléctrica del Tourneo Courier tiene una imagen moderna. Muy diferente a la de las clásicas furgonetas derivadas de comerciales. Y además apuesta por una mecánica completamente eléctrica que mejora el confort y el silencio de marcha.

Su diseño transmite robustez y funcionalidad. Pero también cierto aire aventurero. El frontal tiene una firma luminosa moderna y detalles que recuerdan a los SUV de la marca. La carrocería elevada facilita el acceso al habitáculo. Y las puertas laterales permiten entrar y salir con mucha comodidad, especialmente cuando se viaja con niños o mucho equipaje.

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Una opción diferente para familias que buscan espacio, equipamiento y confort

Las medidas ayudan a entender su enfoque familiar. Mide 4.343 mm de largo, 1.813 mm de ancho y 1.836 mm de alto. Además, la batalla alcanza los 2.692 mm, algo que permite disfrutar de un habitáculo muy amplio. El maletero también destaca frente a muchos SUV. Ofrece 570 litros en configuración normal y puede alcanzar unos enormes 2.162 litros.

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Ford apuesta aquí por una única mecánica eléctrica de 136 CV y 290 Nm de par máximo. La batería de 54 kWh permite homologar hasta 475 kilómetros de autonomía en ciclo urbano, o 320 Km en ciclo combinado. No es un coche pensado para correr. Pero sí para viajar con suavidad y mucha comodidad. Además, el sistema eléctrico ofrece una respuesta inmediata muy agradable en ciudad y carretera.

Otro punto fuerte es la recarga. El cargador embarcado de 11 kW permite completar una carga en corriente alterna en menos de cinco horas y media. En corriente continua admite hasta 100 kW. Gracias a ello puede recuperar alrededor de 100 kilómetros de autonomía en solo diez minutos. La carga rápida del 10 al 80% se completa en unos 23 minutos.

Equipamiento y precio base para el Ford E-Tourneo Courier

El acabado básico Trend ya llega muy bien equipado. Incluye llantas de aleación de 16 pulgadas, climatizador automático, cuadro digital y pantalla táctil compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora sensores de aparcamiento delanteros y traseros, control de crucero, reconocimiento de señales y alerta de cambio involuntario de carril.

Todo ello por un precio anunciado desde 31.648 euros al contado o 31.148 euros financiados. Una cifra competitiva teniendo en cuenta su espacio, tecnología y versatilidad.