Más bonito y, para muchos, mejor que el Dacia Spring

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 14:42h.

Además, es casi igual de barato y ofrece más opciones mecánicas y en equipamiento

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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El nuevo BYD Dolphin Surf quiere revolucionar el segmento de los eléctricos urbanos. La marca china apuesta por un coche pequeño, moderno y muy tecnológico. Además, llega con una imagen mucho más atractiva que la del Dacia Spring. BYD busca conquistar a quienes quieren un eléctrico práctico, pero también bonito y bien equipado.

El Dolphin Surf comparte filosofía con el BYD Dolphin, aunque en un formato más compacto. Su diseño transmite frescura y dinamismo. Las líneas son suaves, modernas y juveniles. BYD también cuida mucho los detalles visuales. El coche mide 3.990 mm de largo, tiene una batalla de 2.500 mm y ofrece un maletero de 308 litros, ampliable hasta 1.037 litros.

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La peor pesadilla del Dacia Spring

La marca china ha preparado una gama muy variada. El precio de acceso anunciado en España parte desde 18.780 euros al contado. Sin embargo, financiando y aplicando ayudas públicas puede quedarse en 12.955 euros. BYD adelanta además 3.375 euros correspondientes al Plan Auto+.

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La versión básica Active ya sorprende por equipamiento. BYD incorpora pantalla táctil de 10,1 pulgadas con rotación eléctrica, cuadro digital de 7 pulgadas y conectividad completa con Android Auto y Apple CarPlay. También incluye cámara trasera, control de crucero adaptativo y asistentes de seguridad muy avanzados para un coche urbano.

La versión básica Active desarrolla 88 CV y 175 Nm de par máximo. Utiliza tracción delantera y una batería de 30 kWh. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 segundos, alcanza 150 km/h y homologa hasta 220 kilómetros WLTP. En ciudad puede superar los 356 kilómetros. Además, ya incorpora pantalla táctil de 10,1 pulgadas, cámara trasera y control de crucero adaptativo.

Por encima aparece la variante Boost. Mantiene los 88 CV y los 175 Nm, pero utiliza una batería más grande de 43,2 kWh. Gracias a ello consigue hasta 322 kilómetros WLTP y más de 500 kilómetros urbanos. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y mantiene los 150 km/h de velocidad máxima. También suma llantas de aleación y ajustes eléctricos para los asientos delanteros.

Hasta 156 CV de potencia y 500 km de autonomía en ciclo urbano

La versión más potente recibe el nombre de Comfort. Aquí el pequeño eléctrico chino alcanza 156 CV y 220 Nm de par máximo. Mantiene la batería de 43,2 kWh, pero mejora las prestaciones. Completa el 0 a 100 km/h en solo 9,1 segundos y conserva una velocidad máxima de 150 km/h. La autonomía homologada alcanza los 310 kilómetros WLTP.

En la parte alta aparece el acabado Comfort. Aquí el pequeño eléctrico chino desarrolla 156 CV y acelera de 0 a 100 km/h en solo 9,1 segundos. También añade faros LED, cámara de 360º, cargador inalámbrico y asientos calefactados. Su precio alcanza los 26.490 euros.