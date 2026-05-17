El nuevo Lexus rompe moldes con una imagen más deportiva y sofisticada que nunca

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 20:02h.

El NX sigue siendo una de las mejores alternativas a los premium alemanes

Lexus saca el modelo del mercado

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El Lexus NX se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la marca japonesa dentro del mercado europeo. El SUV premium evoluciona con una propuesta mucho más moderna y tecnológica, apostando por una imagen claramente más deportiva sin renunciar al refinamiento y al confort que siempre han definido a Lexus.

La nueva generación del modelo supone además un importante cambio de enfoque en términos de diseño. Frente a las líneas más conservadoras de etapas anteriores, el NX adopta una estética más contundente y emocional, con una presencia visual mucho más marcada y una identidad que busca diferenciarse claramente frente a los SUV premium alemanes.

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El crecimiento del segmento SUV de lujo ha obligado a todos los fabricantes a elevar notablemente el nivel tecnológico y de calidad de sus productos. En este contexto, Lexus ha desarrollado un modelo que combina eficiencia híbrida, elevado confort de marcha y una experiencia interior mucho más sofisticada.

Un diseño más agresivo y un interior de mayor calidad

El Lexus NX destaca por una carrocería de líneas musculosas y superficies muy trabajadas que refuerzan su carácter dinámico. La gran parrilla frontal mantiene la identidad visual característica de la marca, aunque ahora aparece integrada de una forma más elegante y moderna.

Las ópticas afiladas, la firma luminosa trasera horizontal y las proporciones del conjunto aportan una imagen más deportiva y tecnológica. Con 4,66 metros de longitud, el SUV japonés se posiciona en el núcleo del segmento premium medio, compitiendo directamente con algunos de los modelos más importantes del mercado europeo.

El interior representa uno de los avances más importantes respecto a generaciones anteriores. Lexus apuesta ahora por un diseño mucho más limpio y minimalista, donde la digitalización gana protagonismo mediante una gran pantalla central y una instrumentación completamente digital.

No es ningún secreto que Lexus continúa situando la calidad de fabricación entre sus principales prioridades. Los materiales empleados, el nivel de ajustes y el aislamiento acústico transmiten una sensación de refinamiento muy elevada, especialmente en circulación por carretera.

La ergonomía también ha mejorado notablemente. El puesto de conducción está orientado hacia el conductor y todos los elementos principales presentan una disposición más intuitiva y moderna que en el pasado.

Hibridación, confort y tecnología como claves

La gama mecánica del Lexus NX gira principalmente en torno a sistemas híbridos e híbridos enchufables, una tecnología en la que la firma japonesa acumula una enorme experiencia desde hace décadas.

Las versiones híbridas convencionales priorizan el confort y la eficiencia, especialmente en ciudad y recorridos diarios. Por otro lado, las variantes híbridas enchufables permiten recorrer decenas de kilómetros en modo completamente eléctrico, mejorando el consumo y reduciendo emisiones en trayectos urbanos.

Llama especialmente la atención el refinamiento general del conjunto. El NX apuesta claramente por una conducción suave y silenciosa, con una suspensión orientada al confort y un aislamiento muy cuidado frente al ruido exterior.

El equipamiento también se sitúa entre los aspectos más destacados del modelo. El SUV incorpora asistentes avanzados de conducción, conectividad completa, múltiples sistemas de seguridad y una amplia presencia de tecnología enfocada al confort y a la experiencia a bordo.

Cabe destacar que Lexus mantiene además una sólida reputación en fiabilidad, un factor especialmente importante dentro del segmento premium. Esa combinación de calidad, tecnología híbrida y diseño diferenciador permite al NX consolidarse como una de las alternativas más sofisticadas frente a los SUV alemanes tradicionales.

El nuevo Lexus NX representa una evolución evidente en todos los apartados. Su imagen más deportiva, el refinamiento interior y la apuesta por la electrificación refuerzan el posicionamiento de uno de los modelos más importantes de la marca japonesa en Europa.