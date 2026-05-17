La KTM que está convenciendo por una razón muy clara: parece mucho más ligera de lo que es

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 06:33h.

Es una opción ideal y sin ningún tipo de riesgo

KTM llama a revisión a varios de sus modelos

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Si hay una moto off road que nos encanta y que convence a todos los que la prueban, esa es la KTM 690 Enduro R. Es una opción ideal y sin ningún tipo de riesgo, que retoma el camino de versiones anteriores, aunque con una serie de mejoras que la acaban por hacer la mejor dentro de su sector. Y en este 2026, ha sufrido unas actualizaciones importantes que nos parecen dignas de mención, para acabar de poner la guinda al pastel.

Por ejemplo, un motor adaptado para cumplir con la homologación Euro 5+, un cárter revisado, una tapa del embrague nueva, una tapa del estátor nueva, un sistema de lubricación mejorado, una estética refinada o unas suspensiones actualizadas. Aunque creemos que el broche de oro es el motor, una evolución del popular LC4 que nunca falla ni decepciona a nadie, que es mono cilíndrico y que cuenta con una refrigeración líquida.

Si hablamos de cifras más concretas, es capaz de entregar una potencia de 79 CV y un par motor de 73 Nm, mientras que en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT a color de 4,2 pulgadas. Y puede presumir de contar con ayudas tan significativas como el ABS en curva desconectable, el control de tracción en curva, el ajuste dinámico de deslizamiento y muchas más cosas que podrás descubrir en el momento en el que la pruebes.

La KTM 690 Enduro R cuesta 12.249 euros

También queremos destacar que esta KTM 690 Enduro R tiene un precio bastante razonable teniendo en cuenta lo que ofrece, que no es poco en absoluto. Porque con 12.249 euros tendrás suficiente en caso de que quieras tenerla en casa, lo que es un acierto asegurado mires por donde lo mires.