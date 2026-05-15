El nuevo Renault enamora por diseño y ya hay quien lo considera uno de los coches más atractivos de la marca

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 17:03h.

Si había un modelo retro esperado, este no era otro que el invento de Renault

Renault convierte el Twingo en una ganga

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Con el nuevo Renault 5 E‑Tech, Renault ha conseguido algo muy complicado. Recuperar un coche mítico, mantener su esencia y adaptarlo completamente a los nuevos tiempos. El resultado es un eléctrico urbano que mezcla nostalgia, tecnología y mucha personalidad. Y que ya se ha convertido en uno de los modelos más comentados del momento.

Su diseño es, sin duda, una de sus grandes bazas. Mantiene detalles inspirados en el Renault 5 original. Especialmente en el frontal, las ópticas y las formas de la carrocería. Pero todo reinterpretado con un enfoque moderno. Más deportivo, más tecnológico y pensado para atraer tanto a quienes recuerdan el clásico como a conductores jóvenes.

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Para muchos, el retorno del R5 ha sido la mejor decisión de Renault en los últimos años

También sorprende por sus proporciones compactas. Mide 3,92 metros de largo y ofrece una batalla de 2,54 metros. Eso le permite moverse con mucha facilidad por ciudad. Pero sin renunciar a un interior razonablemente práctico. El maletero parte de 277 litros y puede alcanzar 326 litros, suficiente para el uso diario.

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La gama mecánica está formada por varias versiones eléctricas. La más sencilla desarrolla 95 CV y 215 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 40 kWh y homologa hasta 310 kilómetros de autonomía WLTP. Además, puede comprarse desde 23.021 euros, sin contar ayudas públicas. Una cifra muy competitiva para un eléctrico con tanta tecnología.

Por encima encontramos una variante de 120 CV y 225 Nm. Mejora las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 9 segundos, y mantiene una autonomía cercana a los 312 kilómetros. Esta versión parte de 26.009 euros al contado o 24.630 euros financiados. Y coronando la gama aparece una configuración de 150 CV y 245 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos.

La opción ideal para los urbanitas que quieren circular con estilo

Esta última utiliza una batería de 52 kWh y puede recorrer hasta 410 kilómetros WLTP. Además, mantiene un comportamiento especialmente dinámico. Algo que encaja perfectamente con el carácter divertido del coche. Renault ha querido que el nuevo R5 no solo sea eficiente. También emocionante de conducir. Y eso se nota especialmente en las versiones más potentes.

El equipamiento también está muy cuidado desde el inicio. Incluye pantalla multimedia de 10 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, conectividad inalámbrica, actualizaciones remotas mediante FOTA y numerosos asistentes de seguridad. También suma climatización, sensores de aparcamiento, luces automáticas y detalles interiores muy originales.