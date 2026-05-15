Renault coloca a BYD contra las cuerdas con un SUV eléctrico más práctico y más competitivo

Coches y Motos 15 MAY 2026 - 04:37h.

El 4 regresa en forma de SUV eléctrico urbano

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault 4 vuelve al mercado convertido en un SUV eléctrico compacto con el que la marca francesa busca reforzar su posición frente al creciente avance de fabricantes chinos como BYD. El modelo recupera una denominación histórica dentro de Renault, aunque adaptada completamente a las nuevas exigencias del mercado europeo y al auge de los vehículos eléctricos de tamaño contenido.

La nueva generación abandona el concepto sencillo y utilitario del modelo original para transformarse en un crossover de diseño moderno, pensado para combinar practicidad, eficiencia y tecnología. Renault apuesta por una fórmula mucho más competitiva dentro de un segmento donde el precio, la autonomía y el espacio interior se han convertido en factores decisivos.

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El Renault 4 se sitúa estratégicamente entre los eléctricos urbanos y los SUV compactos tradicionales. Comparte plataforma con el Renault 5 eléctrico, pero incorpora una carrocería más alta y espaciosa, orientada a quienes buscan una mayor versatilidad en el uso diario sin dar el salto a modelos de dimensiones superiores.

Un SUV eléctrico pensado para el uso diario

El nuevo Renault 4 mide alrededor de 4,14 metros de largo y presenta una configuración diseñada para maximizar el espacio interior. La marca francesa ha trabajado especialmente en la practicidad del vehículo, uno de los apartados que más peso tendrá dentro de su propuesta comercial frente a modelos rivales.

El maletero alcanza los 420 litros de capacidad, una cifra especialmente competitiva dentro del segmento de eléctricos compactos. Esta mejora respecto a otros modelos urbanos permite ofrecer una mayor funcionalidad para viajes, desplazamientos familiares o uso cotidiano, reforzando así su carácter polivalente.

No es ningún secreto que muchos fabricantes europeos están ajustando sus estrategias para responder al crecimiento de las marcas chinas. BYD, MG o Leapmotor han logrado ganar protagonismo gracias a modelos eléctricos con precios competitivos y una elevada dotación tecnológica. Renault pretende responder con un producto más equilibrado y adaptado a las necesidades del mercado europeo.

La gama contará con diferentes versiones mecánicas, previsiblemente con potencias cercanas a los 120 y 150 CV. Las autonomías homologadas oscilarán entre los 300 y los 400 kilómetros dependiendo de la batería seleccionada, cifras suficientes para cubrir tanto desplazamientos urbanos como trayectos interurbanos habituales.

El Renault 4 también incorpora mejoras en eficiencia energética y sistemas de recuperación de energía durante la frenada. La plataforma específica para eléctricos permite optimizar el reparto de pesos y mejorar tanto el comportamiento dinámico como el aprovechamiento interior.

Renault busca reforzar su posición frente a BYD

El diseño exterior es uno de los aspectos más reconocibles del nuevo modelo. Renault recupera algunos rasgos inspirados en el histórico Renault 4, aunque reinterpretados con una estética más robusta y tecnológica. La iluminación LED, las superficies limpias y la elevada altura libre al suelo refuerzan su imagen de SUV compacto moderno.

El interior apuesta por una presentación digitalizada y minimalista. La instrumentación y el sistema multimedia se integran en una doble pantalla orientada hacia el conductor, mientras que la conectividad y los asistentes de conducción adquieren un papel protagonista dentro del equipamiento.

Cabe destacar que Renault ha centrado buena parte del desarrollo en mantener un equilibrio entre coste, equipamiento y funcionalidad. La marca francesa es consciente de que el precio seguirá siendo uno de los factores más determinantes para competir frente a fabricantes asiáticos que han irrumpido con fuerza en Europa.

El nuevo Renault 4 representa una evolución clara dentro de la estrategia eléctrica de la firma francesa. Más práctico, más espacioso y con una propuesta mucho más competitiva, el modelo busca convertirse en una de las referencias entre los SUV eléctricos compactos del mercado europeo.