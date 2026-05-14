Renault vuelve a acertar con un coche que mezcla diseño retro y tecnología como pocos rivales

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 14:24h.

Renault vuelve a demostrar que es la reina en esto de recuperar iconos del pasado

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Con el nuevo Renault 4 E-Tech, Renault vuelve a demostrar que sabe reinterpretar su pasado mejor que casi nadie. Después del éxito del Renault 5 eléctrico, ahora recupera otro nombre mítico. Pero lo hace con una propuesta completamente moderna. Más tecnológica. Más práctica. Y claramente pensada para el día a día.

El diseño es una de sus grandes bazas. Mantiene muchos guiños al clásico Renault 4. Especialmente en las formas de la carrocería y algunos detalles del frontal y la zaga. Pero al mismo tiempo apuesta por una imagen futurista y muy cuidada. El resultado es un coche diferente. Muy reconocible. Y con mucha personalidad frente a SUV urbanos más convencionales.

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También destaca por sus dimensiones equilibradas. Mide 4,14 metros de largo y ofrece una batalla de 2,62 metros, suficiente para conseguir un habitáculo amplio. Además, el maletero alcanza 375 litros y puede crecer hasta 1.149 litros. Una cifra muy interesante para quienes buscan un coche compacto, pero práctico.

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La gama mecánica está formada por dos versiones eléctricas. La más accesible desarrolla 122 CV y 225 Nm de par máximo. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y alcanza 150 km/h. Su batería permite homologar hasta 308 kilómetros de autonomía WLTP. Y puede comprarse desde 27.919 euros al contado o 26.440 euros financiados, sin contar ayudas públicas.

Por encima aparece una variante todavía más interesante. En este caso desarrolla 150 CV y 245 Nm de par máximo. Mejora claramente las prestaciones, con un 0 a 100 km/h en 8,2 segundos, y eleva la autonomía hasta unos muy competitivos 408 kilómetros WLTP. Esta versión arranca en 30.784 euros al contado o 29.155 euros financiados.

Un equipamiento de carácter premium muy tecnológico

Renault también ha trabajado mucho el apartado tecnológico. Desde el acabado Evolution ya incluye cuadro digital de 7 pulgadas, cámara trasera, climatización automática y conectividad inalámbrica para smartphone. También incorpora sistema multimedia con audio Arkamys, actualizaciones remotas mediante FOTA y múltiples asistentes de seguridad.

Además, existen varios niveles de acabado: Evolution, Techno e Iconic, además de los paquetes ‘Plein Sud’. Cada uno añade más equipamiento y una presentación más sofisticada. Incluso desde las versiones básicas encontramos bomba de calor, cargador rápido de hasta 100 kW, llantas de 18 pulgadas y detalles interiores muy cuidados. Un conjunto que convierte al Renault 4 en uno de los eléctricos urbanos más originales y completos del momento.