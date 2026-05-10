El SUV más atractivo de Volkswagen es la compra perfecta para quienes buscan confort y diseño

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 11:16h.

También es el SUV más accesible de la marca alemana

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El Volkswagen T-Cross se ha convertido en uno de los modelos más importantes de la marca alemana. El SUV más pequeño de Volkswagen. Pero también uno de los más vendidos. Especialmente tras su reciente renovación.

El T-Cross tiene un diseño moderno. Compacto. Y muy equilibrado. Un coche pensado para ciudad. Pero también preparado para viajes y uso familiar. Todo acompañado por una buena sensación de calidad.

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Sus medidas lo colocan de lleno en el segmento SUV urbano. Con 4,10 metros de largo y una batalla de 2,55 metros, ofrece un buen aprovechamiento del espacio interior. El maletero de 455 litros es además uno de los mejores de su categoría.

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Es el SUV más accesible de Volkswagen

En marcha transmite una conducción muy agradable. Es cómodo. Ligero. Y fácil de mover en ciudad. Además, mantiene una buena estabilidad en carretera. Algo importante en un SUV urbano de este tamaño. Y frente a rivales como el Renault Captur o el Citroën C3 Aircross, el T-Cross destaca especialmente por confort y calidad de acabados.

La gama mecánica incluye motores gasolina 1.0 TSI de 95 CV y 115 CV, además de un 1.5 TSI de 150 CV. La versión promocionada apuesta por el bloque más sencillo. Un motor pensado para priorizar eficiencia y costes de uso.

Así es el Volkswagen T-Cross más económico

Este motor 1.0 TSI desarrolla 95 CV y 175 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual de cinco velocidades y tracción delantera. Hace el 0 a 100 en 11,2 segundos, alcanza 180 km/h y homologa 5,6 l/100 km.

El equipamiento de serie también resulta muy competitivo. Incluso el acabado básico incluye faros LED, cuadro digital Digital Cockpit de 8 pulgadas, sensores traseros de aparcamiento y sistemas de asistencia como Lane Assist y Front Assist. También incorpora conectividad App Connect, mejorando la experiencia multimedia. Un conjunto muy completo para un modelo de acceso. Y enfocado a ofrecer una buena relación entre precio y producto.

En cuanto al precio, el T-Cross arranca desde 20.500 euros financiados. Con cuotas de 130 euros al mes, entrada de 4.272,42 euros y una cuota final de 16.664 euros. Una propuesta muy competitiva dentro del segmento.