El Alfa Romeo 8C Competizione es uno de los deportivos modernos que aúna diseño italiano y belleza pura

Coches y Motos 10 MAY 2026 - 14:33h.

Un deportivo de principios de los 2000 que sigue captando adeptos

El nuevo Alfa Romeo tiene, según sus clientes, un problema

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El Alfa Romeo 8C Competizione es uno de esos coches que trascienden lo puramente mecánico. Un modelo creado para emocionar. Y que desde su presentación quedó claro que estaba destinado a convertirse en una pieza de colección.

Su origen está en el prototipo mostrado por Alfa Romeo en el Salón de Frankfurt de 2003. La reacción fue tan positiva que la marca decidió llevarlo a producción. Finalmente llegó en 2007. Desarrollado por Alfa Romeo y fabricado junto a Maserati.

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Para muchos, el mejor Alfa Romeo de la historia de la marca

El nombre 8C no era casual. Hacía referencia a los históricos modelos de competición de la marca italiana equipados con motores de ocho cilindros. Una manera de conectar pasado y presente. Y de recuperar parte de la esencia más deportiva de Alfa Romeo.

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Pero si hay algo que convirtió al 8C Competizione en un icono fue su diseño. Bajo. Ancho. Y extremadamente elegante. Sus líneas fluidas y musculosas transmitían sensación de movimiento incluso parado. Un coche pensado para ser admirado desde cualquier ángulo.

Detalles como los faros con forma de gota de agua, las aletas traseras marcadas o los pilotos redondos ayudaban a crear una imagen única. Además, la carrocería de fibra de carbono permitía mantener unas proporciones muy puras y deportivas.

El interior tampoco pasaba desapercibido. Todo estaba orientado al conductor. Con asientos anatómicos de carbono, abundante cuero y una posición de conducción muy baja. El ambiente mezclaba lujo italiano y deportividad clásica de una manera muy especial.

450 CV de potencia y un diseño que sigue enamorando

Bajo el capó escondía un espectacular motor V8 atmosférico construido íntegramente en aluminio. Desarrollaba 450 CV y 470 Nm de par. Una mecánica llena de carácter. Y acompañada por un sonido mecánico absolutamente inconfundible.

La respuesta del acelerador era inmediata. Y el coche transmitía mucha conexión con el conductor. Gracias también a su arquitectura transaxle, con el cambio situado junto al eje trasero para lograr un reparto de pesos muy equilibrado.

La caja automática de seis velocidades permitía diferentes modos de conducción. Desde programas más suaves hasta configuraciones deportivas. Todo acompañado por suspensión avanzada, diferencial autoblocante y frenos de alto rendimiento.

Pero más allá de sus cifras, el 8C Competizione destacaba por sensaciones. Era rápido. Muy rápido. Pero también elegante. Uno de esos deportivos que no necesitaban exageraciones aerodinámicas para llamar la atención. Hoy sigue siendo uno de los coches italianos más admirados del siglo XXI.