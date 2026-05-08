Igual de bonito que el Toyota RAV4, también japonés, pero un paso por detrás

Coches y Motos 08 MAY 2026 - 04:22h.

El clon del Toyota RAV4 ya está a la venta en Europa

Toyota tiene una nueva maravilla

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El Suzuki Across es uno de los modelos más curiosos del mercado. Nace de la colaboración entre Suzuki y Toyota. Y comparte gran parte de su base con el Toyota RAV4. Un SUV que destaca por su diseño, su tecnología y su enfoque eficiente. Y que ahora acaba de estrenar nueva versión.

A nivel estético, el nuevo Across ofrece una imagen moderna y una presencia robusta. Es atractivo. Y para muchos, está a la altura del RAV4. Aunque no llega a transmitir la misma personalidad nii el mismo carácter visual.

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Sus medidas lo sitúan en el segmento SUV medio. Con 4,63 metros de largo y una batalla de 2,69 metros, ofrece buen espacio interior. El maletero de 490 litros, ampliable hasta 1.168 litros, es práctico. Y suficiente para uso familiar.

En el apartado mecánico, apuesta por una única versión. Un sistema híbrido enchufable que combina un motor gasolina 2.5 con dos eléctricos. El delantero con 204 CV. Y el trasero con 55 CV. La potencia total alcanza los 304 CV.

Esta configuración permite contar con tracción total eléctrica E-Four. Y diferentes modos de conducción: Normal, Eco, Sport y Trail. Pensados para adaptarse a distintas situaciones. Especialmente en superficies complicadas.

Hasta 130 km de autonomía eléctrica

La batería de 22,5 kWh permite una autonomía eléctrica de hasta 130 km. Una cifra muy destacada. Que lo convierte en un SUV muy eficiente en el día a día. Especialmente en ciudad o trayectos cortos.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Solo hay un acabado, pero muy completo. Incluye Head-Up Display, cámara 3D, asistentes de seguridad y portón eléctrico. Todo de serie. Sin complicaciones.

Además, la única opción disponible es un techo panorámico por 995 euros. Una oferta sencilla. Y fácil de entender. Sin configuraciones complejas. Todo viene prácticamente incluido.

En cuanto al precio, se sitúa en 52.695 euros. Una cifra elevada. Y aquí es donde surgen dudas. Porque, costando lo mismo que el RAV4, no ofrece un valor claramente superior. Más bien al contrario.