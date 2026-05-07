Coches y Motos 07 MAY 2026 - 17:45h.

El EX-30 es uno de los eléctricos más vendidos en Europa

Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

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Volvo atraviesa uno de los momentos más importantes de su transformación hacia la movilidad eléctrica y el EX30 se ha convertido rápidamente en el principal símbolo de esa nueva etapa. El SUV compacto eléctrico no solo representa el modelo de acceso a la gama cero emisiones de la marca sueca, sino también una propuesta capaz de competir directamente con alternativas premium de mayor tamaño y precio más elevado.

El éxito inicial del EX30 se explica por varios factores. El primero es un diseño que ha conseguido generar consenso incluso fuera del público habitual de Volvo. Las líneas limpias, la iluminación característica y las proporciones compactas refuerzan una estética moderna y elegante que encaja perfectamente con la filosofía escandinava de la marca.

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A ello se suma un posicionamiento comercial especialmente competitivo. Volvo ha logrado crear un SUV eléctrico premium con un tamaño razonable, un alto nivel tecnológico y unas prestaciones muy destacables sin disparar las tarifas hasta cifras habituales en el segmento superior. El resultado es un modelo que ha alterado el equilibrio entre los eléctricos compactos más deseados del mercado.

Diseño minimalista y enfoque tecnológico

Con 4,23 metros de longitud, el Volvo EX30 se sitúa entre los SUV urbanos y los compactos tradicionales. Su formato permite mantener una buena habitabilidad interior sin comprometer la maniobrabilidad en ciudad, uno de los puntos más valorados actualmente en Europa.

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El interior sigue una filosofía claramente minimalista. El salpicadero reduce al máximo los elementos físicos y concentra la mayor parte de las funciones en una pantalla central de 12,3 pulgadas. El sistema multimedia, desarrollado sobre la plataforma de Google, integra navegación avanzada, conectividad permanente y múltiples funciones digitales orientadas a simplificar el uso diario.

La calidad percibida también juega un papel importante dentro del conjunto. Volvo apuesta por materiales reciclados, superficies textiles y soluciones de diseño muy limpias que transmiten una sensación moderna y diferente frente a otros fabricantes premium. Lo destacable en este caso es que el EX30 consigue ofrecer una atmósfera sofisticada sin recurrir a excesos decorativos ni planteamientos futuristas demasiado radicales.

La gama mecánica incluye distintas configuraciones. La versión de acceso utiliza un motor trasero de 272 CV asociado a una batería LFP de 51 kWh, mientras que las variantes superiores recurren a una batería NMC de 69 kWh con autonomías que superan ampliamente los 450 kilómetros. En la parte alta aparece la versión Twin Motor Performance, con tracción total y 428 CV.

Un eléctrico premium más racional

Volvo ha sabido interpretar el momento actual del mercado eléctrico europeo. Frente a SUV cada vez más grandes y costosos, el EX30 propone un enfoque más contenido y eficiente, manteniendo al mismo tiempo un nivel prestacional muy elevado.

La versión más potente acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,6 segundos, una cifra propia de deportivos de categorías superiores. Sin embargo, el modelo sueco no basa toda su identidad en las prestaciones. El confort de marcha, el aislamiento y los sistemas de asistencia continúan siendo aspectos fundamentales dentro de la experiencia de conducción.

Cabe destacar que Volvo mantiene intacta su reputación en materia de seguridad. El EX30 incorpora asistentes avanzados de prevención de colisiones, sistemas de supervisión del conductor y tecnologías específicas para circulación urbana diseñadas para reducir riesgos en tráfico denso.

El Volvo EX30 se ha convertido así en una de las propuestas más equilibradas entre los eléctricos premium compactos. Combina diseño atractivo, tecnología moderna y prestaciones sobresalientes en un formato más lógico para el uso diario, consolidándose como uno de los modelos más relevantes dentro de la nueva generación de SUV eléctricos europeos.