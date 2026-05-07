Mejor, y para la mayoría, más atractiva que la Yamaha Ténéré

Coches y Motos 07 MAY 2026 - 19:04h.

Ya goza de una fantástica reputación gracias a su fiabilidad y su diseño

Más bonita, y mejor, que la Yamaha Ténéré

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No todas las trail giran alrededor de la Yamaha Ténéré. Hay opciones que también consideramos que son mejores y más atractivas, y se nos vienen varios modelos a la cabeza que no tienen absolutamente nada que envidiarle. Y entre los ejemplos más claros que nos podemos encontrar de esto es la Kawasaki KLR 650, que ya goza de una fantástica reputación gracias a su fiabilidad y su diseño, que nos parece de lo más increíble que hemos visto.

Es realmente duradera y resistente, y goza de una reputación al alcance de muy pocas. Entre sus principales características se pueden destacar el amplio depósito de gasolina, el parabrisas ajustable, lo que asegura una gran protección aerodinámica, su ergonomía tan cómoda o el increíble propulsor que equipa. Todo esto acaba por hacer de este modelo uno de los más llamativos, completos e interesantes que se pueden conseguir en la firma nipona.

El motor que emplea es un mono cilíndrico de 652 centímetros cúbicos de cilindrada, rápido en respuesta desde bajo y medio régimen, para garantizar una conducción más placentera. La iluminación es completamente de LED, y la instrumentación es a partir de una pantalla LCD multifunción. La autonomía realista ronda los 400 kilómetros, y la potencia que entrega es de 40 CV a 6.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 53 Nm a 4.500 rpm.

Una Kawasaki KLR 650 disponible por menos de 7.000 euros

Te avisamos que no es fácil conseguir una Kawasaki KLR 650, pero en caso de que desees hacerte con una, el precio medio que tiene es de unos 7.000 euros. Una cantidad que consideramos que está totalmente amortizada, y que merece mucho la pena desembolsar, de eso no tenemos ninguna duda.