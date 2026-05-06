El nuevo Alfa Romeo es el coche más bonito de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 19:37h.

Un modelo que será clave en el futuro a corto plazo de la marca italiana

Alfa Romeo se saca un as de la manga

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El Alfa Romeo Tonale es uno de los SUV más atractivos del mercado. Un modelo clave para la marca italiana en su éxito a corto plazo para cumplir con las exigencias de Stellantis. Los jefes del grupo ya avisaron: o era una marca solvente a finales de esta década o pasaría a mejor vida. Es, por lo tanto, una de sus grandes apuestas en esta nueva etapa Destaca por su diseño, su comportamiento dinámico y una gama muy completa que se adapta a distintos perfiles.

Sus medidas lo sitúan en el corazón del segmento. Con 4,52 metros de largo, 1,84 de ancho y una batalla de 2,63 metros, ofrece un buen equilibrio entre tamaño y habitabilidad. El maletero de 500 litros, ampliable hasta 1.550 litros, lo convierte en un coche práctico. Válido para el día a día. Y también para viajes.

Un modelo clave para el futuro de Alfa Romeo

El diseño presenta líneas deportivas, proporciones muy cuidadas y un frontal inconfundible. Frente a rivales como el BMW X1, el Mercedes-Benz GLA o incluso modelos generalistas como el Nissan Qashqai, el Tonale aporta un carácter más emocional.

La gama 2026 se estructura en cinco acabados: Tonale, Sprint, TI, Sport Speciale y Veloce, todos combinables con tres mecánicas. Desde el acabado base ya incluye mucho equipamiento: pantalla de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, climatizador bizona, sensores de aparcamiento y asistentes de seguridad.

El acabado Sprint añade un toque más deportivo. Con llantas de mayor tamaño, detalles en negro y una estética más marcada. El TI da un salto en confort, con tapicería de cuero, asientos eléctricos y más calidad percibida. Mientras, los Sport Speciale y Veloce elevan el nivel con más diseño y enfoque dinámico.

Tres versiones mecánicas a elegir

En mecánicas, la oferta es variada. El diésel 1.6 de 130 CV destaca por eficiencia. Con 320 Nm, cambio automático y consumo de solo 5,3 l/100 km, es ideal para muchos conductores. Su precio arranca desde 35.404 euros.

Por encima está el 1.5 MHEV de 175 CV, con sistema de 48V y etiqueta ECO. Más suave. Más refinado. Y con mejor respuesta. Esta versión arranca desde 37.737 euros, siendo una de las más equilibradas de toda la gama.

En lo más alto se sitúa el híbrido enchufable PHEV de 270 CV, con tracción total. Es el más potente. Y también el más avanzado. Su precio arranca desde 46.498 euros, ofreciendo el máximo nivel de prestaciones y tecnología.