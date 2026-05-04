El nuevo Volvo es el SUV de lujo más atractivo de 2026 y apuesta por un estilo minimalista escandinavo

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 02:33h.

Es el SUV eléctrico más grande de Volvo y seguramente el mejor de la gama

El Volvo EX60 es un SUV con precio chino

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En un mercado donde muchos fabricantes recargan sus diseños con líneas agresivas y elementos innecesarios, Volvo ha optado por el camino contrario: simplificar, depurar y apostar por la elegancia. En este contexto, el Volvo EX90 se convierte en el máximo exponente de esa filosofía, y también en uno de los SUV eléctricos más interesantes del momento.

El EX90 apuesta por un diseño minimalista escandinavo, con superficies limpias, proporciones equilibradas y una estética sofisticada que transmite tecnología sin estridencias. Aunque ello no quiere decir que pase desapercibido. Todo lo contrario. Es imponente.

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Lujo sobre ruedas para toda la familia

Mide 5.037 mm de largo, 1.964 mm de ancho y ofrece una altura libre al suelo de 216 mm, con un maletero mínimo de 689 litros, ideal para familias. Y su comportamiento es confortable, con una conducción suave, silenciosa y muy estable, pensada para largos viajes y uso familiar.

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La gama arranca en 72.900 euros. Una cifra que exige la financiación de un mínimo de 35.000 euros a 36 meses, con una permanencia del mismo periodo. Una promoción que es para su versión de acceso. Ofrece 333 CV y 490 Nm, con batería de 104 kWh, logrando hasta 572 km de autonomía WLTP y un 0 a 100 km/h en 8,4 segundos.

También hay versiones para los más exigentes

Aunque no hay que olvidar las versiones superiores. Por encima, encontramos variantes de 449, 456 y hasta 680 CV, con baterías de hasta 111 kWh, superando los 600 km de autonomía.

El interior apuesta por la tecnología y la calidad, con pantalla central de 14,5 pulgadas, materiales premium y un diseño limpio, muy en línea con su filosofía. El equipamiento es muy completo, con faros Pixel LED, cámara 360º, Head-Up Display, sistema Pilot Assist y múltiples asistentes de seguridad avanzados.

Además, incorpora conectividad total con Google integrado, actualizaciones OTA, 5G y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El confort se completa con climatización de cuatro zonas, asientos calefactados, ventilados y con masaje, y una configuración de siete plazas que lo convierte en un SUV ideal para familias.