El nuevo Toyota es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros
Un iciono de Toyota que se renueva para seguir siendo referencia
Lo último de Toyota no es lo que te esperabas
Durante años, Toyota ha sido sinónimo de fiabilidad y eficiencia, pero no siempre de diseño. Eso ha cambiado. Y de qué manera. Con su nueva generación, el Toyota RAV4 demuestra que la marca japonesa también sabe crear un SUV atractivo, moderno y con mucha personalidad.
El diseño da un salto importante. Más robusto. Más agresivo. Y con una presencia que lo acerca a modelos mucho más caros dentro del segmento SUV.
Las dimensiones lo sitúan en el segmento D-SUV, con 4.600 mm de largo, 1.855 mm de ancho y una altura libre al suelo de 190 mm. Y ofrece un interior amplio y un maletero de hasta 580 litros, ampliable a 1.690 litros. Y se bate con modelos como el Honda CR-V o el Omoda 7.
El nuevo Toyota RAV4 está disponible en dos versiones mecánicas
En el apartado mecánico, actualmente se ofrece en dos versiones. La de acceso, la versión híbrida autorrecargable, combina un motor gasolina 2.5 con uno eléctrico, alcanzando 218 CV. Ofrece un consumo de solo 4,9 l/100 km, con un 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h. Y está anunciada en lka web de Toyota desde 42.200 euros financiados o 43.500 euros al contado.
Por encima encontramos la versión híbrida enchufable, que eleva claramente el nivel con 306 CV de potencia combinada, gracias a un sistema que integra un motor gasolina y dos eléctricos.
Esta variante incorpora una batería de 18,1 kWh, que permite recorrer hasta 75 km en modo eléctrico, con un 0 a 100 km/h en 6,0 segundos, mejorando notablemente las prestaciones. Esta versión PHEV arranca desde 45.000 euros.
Un equipamiento de carácter premium
El equipamiento también está a la altura, con sistema Toyota Smart Connect, pantalla de 10,5 pulgadas, cuadro digital, conectividad completa, navegación en la nube y asistentes de conducción avanzados.
Además, cuenta con diferentes acabados como Advance, Spirit, Style, GR Sport y Limited, permitiendo adaptar el modelo a distintos perfiles de usuario.
En conjunto, el RAV4 combina diseño, eficiencia, tecnología y espacio, consolidándose como uno de los SUV más completos y atractivos del mercado actual.