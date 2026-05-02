Más bonito que el Dacia Duster y, para muchos, más tecnológico: el SUV urbano que gana terreno

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 01:40h.

Disponible en versiones gasolina, HEV y 100% eléctricas, todas ellas a precios irresistibles

Estos son los precios de todos los modelos de Dacia en España

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La llegada de modelos low cost ha cambiado por completo el mercado europeo, porque cada vez más marcas ofrecen coches accesibles sin renunciar a diseño, tecnología y eficiencia.

En este escenario, MG se ha consolidado como una de las firmas más activas en Europa, y también como una de las más exitosas, con una estrategia basada en precios competitivos y gamas muy completas.

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Dentro de esa ofensiva, el MG ZS ha sido un modelo clave, porque este SUV se ha convertido en el más vendido de la marca y en uno de los coches más exportados, con cifras muy altas a nivel global.

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El SUV que ha hecho grande a MG en Europa

Este modelo destaca por sus dimensiones, ya que el ZS mide 4.430 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.610 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio y un maletero de 443 litros, ideal para el uso diario. Y rivaliza con modelos como el Dacia Duster o el Seat Ateca.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque es uno de sus grandes argumentos. La versión gasolina parte desde 15.990 euros financiados o 18.990 euros al contado, mientras que el Hybrid+ arranca desde 19.840 euros financiados o 22.340 euros al contado.

Lo encuentras en tres versiones mecánicas

En el apartado mecánico, la versión gasolina ofrece un motor de 116 CV y 148 Nm, con cambio manual y un enfoque sencillo y fiable, mientras que el Hybrid+ combina un motor 1.5 atmosférico de cuatro cilindros con un motor eléctrico de 100 kW (136 CV), logrando una potencia total cercana a 196 CV y un par que puede alcanzar hasta 465 Nm, con una transmisión automática específica de tres velocidades .

Además, el sistema híbrido utiliza una batería de 1,83 kWh, que permite optimizar el consumo hasta unos 5,0 l/100 km, alternando entre conducción eléctrica, híbrida en serie o en paralelo para mejorar la eficiencia .

Por su parte, el MG ZS EV amplía la gama con dos opciones eléctricas: una de 156 CV con hasta 440 km de autonomía y otra de 177 CV con 320 km, ofreciendo una alternativa totalmente eléctrica con buen rendimiento y costes de uso bajos.

El equipamiento es otro de los grandes argumentos de este modelo, porque incluso las versiones de acceso incluyen pantalla de 10,25 pulgadas, navegador, conectividad, cámara trasera y asistentes, mientras que los niveles superiores añaden faros LED, pantalla de 12,3 pulgadas, acceso sin llave y más tecnología.