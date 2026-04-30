Coches y Motos 30 ABR 2026 - 09:19h.

Mercedes tiene listo el que es uno de los modelos más avanzados de su historia

Mercedes convierte el Clase G en descapotable

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Mercedes-Benz redefine su lenguaje de diseño y su apuesta por la tecnología con una nueva generación de modelos que marcan un antes y un después dentro del segmento premium.

En este contexto, el nuevo Mercedes-Benz Clase C 2026 introduce una identidad estética que también se traslada al mundo SUV, especialmente en propuestas como el Mercedes-Benz GLC 2026, reforzando una imagen más moderna y sofisticada.

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Este Mercedes Clase C es de lo más avanzado que hemos visto en la marca alemana

El frontal es uno de los elementos más llamativos, porque este modelo incorpora una parrilla reinterpretada con materiales metálicos y detalles iluminados en LED, creando una firma visual muy reconocible y con un toque futurista.

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El diseño también destaca por una silueta muy cuidada, ya que el modelo apuesta por proporciones estilizadas, con una batalla cercana a los 3 metros, voladizos cortos y soluciones como manillas ocultas y ventanillas sin marco, lo que mejora la aerodinámica.

En el interior, la tecnología adquiere un papel protagonista, porque el habitáculo incorpora la pantalla panorámica MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas, que integra varias funciones en un único conjunto visual, además de un techo panorámico con cristal electrocromático.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este modelo se situará previsiblemente entre 60.000 y 65.000 euros, posicionándose en la parte alta del segmento, pero con argumentos para justificarlo.

490 CV de potencia y más de 750 km de autonomía

En el apartado mecánico, este modelo apuesta por una arquitectura 100% eléctrica con sistema de 800 V, batería de 94,5 kWh y hasta 760 km de autonomía, además de ofrecer 490 CV y 800 Nm, mientras que el equipamiento incluye suspensión AIRMATIC, iluminación Digital Light, asistentes avanzados y un nivel tecnológico que lo sitúa como uno de los SUV más completos y avanzados del mercado.