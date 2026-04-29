Coches y Motos 29 ABR 2026 - 16:48h.

Este Renault es la perfecta combinación entre elegancia y deportividad

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Renault ha apostado a lo largo de su historia por modelos con un marcado carácter elegante, combinando diseño, innovación y soluciones prácticas que han sabido adaptarse a cada época sin perder identidad.

En este contexto, el Renault Rafale representa el mejor ejemplo de esa evolución, ya que este SUV introduce un lenguaje de diseño mucho más moderno, deportivo y orientado a un público exigente.

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Este modelo destaca desde el primer momento, porque el Rafale apuesta por una silueta tipo coupé muy marcada, con líneas tensas, una caída del techo pronunciada y una imagen muy dinámica que lo diferencia frente a otros SUV más tradicionales.

El Renault que marca la diferencia

Las proporciones también refuerzan esa presencia, ya que este modelo mide 4.710 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.738 mm, lo que permite ofrecer un habitáculo amplio, cómodo y bien aprovechado, además de un maletero de 528 litros.

Antes de entrar en lo que ofrece, conviene hablar del precio, porque este modelo arranca desde 42.616 euros al contado o 39.140 euros financiados, posicionándose como una alternativa muy interesante frente a rivales como el Omoda 9 o el KGM Actyon híbrido.

Dos versiones mecánicas a elegir

En el apartado mecánico, la gama arranca con la versión híbrida HEV de 199 CV, que combina un motor gasolina 1.5 turbo de tres cilindros con dos motores eléctricos, logrando un consumo de 4,7 l/100 km y una conducción muy eficiente, mientras que la versión PHEV de 300 CV añade tracción total, acelera de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos y ofrece hasta 106 km de autonomía eléctrica, con un precio desde 48.921 euros al contado o 44.426 euros financiados.

El equipamiento es uno de los grandes argumentos de este modelo, porque el Rafale incluye sistema openR link de 12 pulgadas con Google integrado, cuadro digital, cargador inalámbrico, control de crucero adaptativo, cámara trasera digital, asistentes avanzados, iluminación LED con efecto 3D, sistema 4Control Advanced, diseño esprit Alpine con tapicería en Alcántara reciclado, llantas de 20 pulgadas y un interior muy cuidado