La nueva Kawasaki es la moto A2 más llamativa del catálogo

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 18:17h.

Es una moto ideal para todos los usuarios con carné A2

La nueva Kawasaki es, para la mayoría, la mejor de la marca

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Si hay una moto ideal para todos los usuarios con carné A2, esa es la Kawasaki Ninja 500, que es la más llamativa del catálogo, gracias a su alto nivel de equipamiento, a su increíble estética y a sus buenas prestaciones. Es una de las opciones deportivas más interesantes dentro del catálogo, y en este 2026 ha estrenado una serie de pequeños detalles en lo que se refiere a la decoración, para hacerla todavía más atractiva y visual, sin duda alguna.

Entre las principales características de esta moto, aparte de su estilo deportivo, es el motor que rinde a tan buenas cifras, y ofrece una gran seguridad. Es un bicilíndrico en línea con 45,4 CV de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, mientras que el par motor se queda en 42,6 Nm, y no le falta el embrague anti-rebote asistido. En la parte ciclo, hay que destacar la agilidad de esta moto, y lo fácil y sencilla que es de manejar gracias a su tamaño.

El estilo Ninja de esta moto es inconfundible por su carenado afilado y agresivo, así como su posición de conducción deportiva con un manillar más alto. Y está equipada con un cuadro de instrumentos con sistema de conectividad, gracias a una pantalla LCD con dos sectores, con un indicador ECO. Pero sin duda alguna, a la hora de hablar de lo mejor de esta moto, nos tenemos que detener y hacer especial mención al irrisorio precio por el que se puede conseguir.

La Kawasaki Ninja 500 cuesta 6.950 euros

Y es que únicamente necesitas invertir un total de 6.950 euros para que te puedas llevar a casa esta Kawasaki Ninja 500, lo que a todos nos parece una cifra irrisoria, en la que se incluye el seguro totalmente gratuito.