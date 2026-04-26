El nuevo Renault es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 03:57h.

Un icono en nuestras carreteras que pretende seguir siendo una referencia

Renault convierte el Twingo en una ganga

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El Renault Clio estrenó generación en 2025, y lo hizo con una propuesta mucho más ambiciosa, en la que el diseño y la tecnología ganan protagonismo sin disparar el precio. No es una simple actualización. Es un salto en todos los sentidos, pensado para competir incluso con modelos más caros. No es casualidad que se mantenga entre los coches más matriculados en España y en muchos mercados.

Lo primero que destaca es su estética. Más moderna y refinada. Con una imagen que transmite calidad desde el primer momento, gracias a unos detalles muy cuidados y una firma lumínica muy reconocible. Sus 4,12 metros de largo están perfectamente equilibrados, logrando un coche compacto por fuera pero muy bien aprovechado por dentro. Y entre sus competidores encontramos al Seat Ibiza, al Opel Corsa o al Toyota Yaris.

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En el interior, el cambio es aún más evidente. Se respira un ambiente más tecnológico y mejor resuelto, con materiales más agradables y una disposición de mandos más intuitiva. El sistema openR link con pantalla de 10,1 pulgadas se convierte en el centro de todo, acompañado de un cuadro digital que refuerza esa sensación de coche actual.

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Además, el maletero de 391 litros se sitúa entre los mejores del segmento, algo que marca diferencias en el uso diario, especialmente si se combina con una buena habitabilidad en las plazas traseras. Es un coche versátil, válido tanto para ciudad como para viajes largos sin compromisos. Y atención al precio, porque actualmente lo encuentras desde 18.900 euros al contado o financiados.

El Clio más barato se configura con un motor 1.2 TCe de 115 CV y 160 Nm de par, disponible con cambio manual o automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,3 segundos y alcanza los 180 km/h, con un consumo medio de 5,0 l/100 km.

También hay una suerte de versión HEV

Por encima, la versión híbrida autorrecargable da un salto importante, tanto en rendimiento como en eficiencia, con 160 CV y 270 Nm de par, lo que se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y un consumo de solo 3,9 l/100 km, cifras muy competitivas dentro de su categoría. Esta variante arranca en 23.269 euros al contado o 22.532 euros financiados, posicionándose como una de las opciones más completas y atractivas del segmento.

El equipamiento es otro de sus grandes argumentos. En ambas versiones, desde el acabado Evolution, ya incluye asistentes como frenada de emergencia, control de crucero adaptativo, alerta de carril y sensores de aparcamiento, además de conectividad avanzada, faros LED y múltiples sistemas de seguridad.