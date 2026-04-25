Triumph convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2020

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 13:53h.

Compartir







En Triumph han hecho que la moto más deseada de su gama trail, que se creó en 2020, ahora esté al alcance de prácticamente todos los bolsillos. Porque después de la oferta que han lanzado, te puedes permitir su adquisición sin la necesidad de hacer un gran desembolso, lo que convierte a esta Tiger 900 GT Pro en una verdadera maravilla. Por el momento, no ha dejado de conquistar a la gente que ya la ha visto de cerca, y es la versión más equipada dentro de la gama GT.

Entre las principales características que hay que resaltar tras su última actualización, nos encontramos con un motor más potente y más eficiente, una ergonomía revisada, un sistema de escape más silencioso, una frenada combinada o una nueva instrumentación TFT. Esto la acaba por convertir en una opción ideal en caso de que busques sentir la adrenalina cada vez que te montas en ella, y que sea una de las motos más divertidas de manejar, independientemente del terreno.

En el corazón de esta moto, lo que nos encontramos es con un propulsor tricilíndrico de 888 centímetros cúbicos de cilindrada, en el que se han montado nuevos pistones, árbol de levas, tomas de admisión y otros elementos. Además de contar con la homologación Euro 5+, ofrece unas cifras nada desdeñables, con una potencia de 108 CV a 9.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 90 Nm a 6.850 rpm. Mientras que el consumo declarado es de apenas 4,7 litros por cada 100 kilómetros, e incluye cinco modos de conducción, control de tracción en cuatro niveles o ABS en tres niveles.

Aprovecha la oferta de la Triumph Tiger 900 GT Pro

Tienes que aprovechar ahora que esta Triumph Tiger 900 GT Pro está en oferta, lo que te permite conseguir esta moto pagando apenas un total de 14.895 euros, un precio en el que se incluyen tres años de mantenimiento totalmente gratuitos.