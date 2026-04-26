El nuevo Alfa Romeo accesible es el coche más bonito de la marca

Coches y Motos 26 ABR 2026 - 00:34h.

El representante de Alfa Romeo en el segmento B-SUV

El nuevo Alfa Romeo, el más potente, no es el más bonito

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El Alfa Romeo Junior llega con l propuesta de ofrecer el diseño italiano más emocional en un formato accesible. Y lo hace sin perder identidad. Es un coche que entra por los ojos. Pero también convence por su equilibrio entre tecnología, mecánica y precio.

Su estética es uno de sus grandes reclamos. Mantiene el ADN de Alfa Romeo. Con un frontal dominado por el Scudetto y una silueta compacta, pero muy dinámica. No es un SUV más. Tiene carácter. Y eso lo diferencia frente a rivales como el Lexus LBX o el Audi Q2.

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Las dimensiones encajan perfectamente en el segmento. Con 4.173 mm de largo, ofrece un tamaño ideal para ciudad, pero con suficiente espacio interior para un uso versátil. El maletero de 400 litros cumple bien, y puede alcanzar los 1.265 litros, lo que lo convierte en una opción práctica para el día a día.

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En el interior se respira modernidad. Destaca el cuadro digital de 10,25 pulgadas y un sistema multimedia bien integrado. Además, el selector de modos Alfa DNA permite adaptar la conducción, aportando ese toque deportivo que siempre ha caracterizado a la marca.

Disponible en tres versiones mecánicas

En cuanto a mecánicas, la versión híbrida ligera es la más equilibrada. Combina un motor 1.2 turbo con tecnología MHEV de 48V, ofreciendo 145 CV y 230 Nm de par, junto a un cambio automático de doble embrague. Además, existe una variante con tracción total, que eleva su precio hasta unos 34.500 euros al contado o 31.447 euros financiados, ampliando su versatilidad.

Pero no es la única opción. También hay una versión 100% eléctrica, que refuerza su carácter tecnológico. Ofrece 156 CV y 260 Nm de par, con tracción delantera, una batería de 54 kWh y hasta 415 km de autonomía WLTP, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante dentro del segmento eléctrico.

El equipamiento es otro de sus puntos fuertes. Desde el acabado básico incluye llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador automático y asistentes como control de crucero adaptativo o frenada automática. En precio, parte desde 27.352 euros financiados o 30.000 euros al contado, mientras que la versión eléctrica arranca en 38.500 euros. El Alfa Romeo Junior se posiciona como una de las opciones más completas. Y, para muchos, también la más atractiva de la marca.