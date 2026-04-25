La nueva Honda es la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 19:57h.

Es una de las pocas naked limitables con motor de cuatro cilindros

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Honda tiene una naked que es sensacional, y que para mucha gente no ofrece debate alguno. La consideran como la moto más bonita que ha creado nunca la firma del Ala Dorada, y opinan que se merece el total reconocimiento. Lo cierto es que esta CB 650 R es espectacular en todos los sentidos, pues es una de las pocas naked limitables con motor de cuatro cilindros, que la convierte en una de las propuestas más atractivas de su segmento, indudablemente.

En este 2026, se le han añadido una nueva gama de colores para que tengas más opciones para elegir, y también se le ha instalado el novedoso embrague E-Clutch, que hace que sea mucho más cómodo y sencillo cambiar de marcha. Esta moto destaca por su elaborado diseño de carácter deportivo y vanguardista, con una silueta compacta donde luce su faro delantero en forma de gota de agua que incluye la luz perimetral que lo enmarca.

Y el motor es uno de los grandes atractivos, pues es un tetra cilíndrico de 649 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia fijada en 95 CV a 12.000 revoluciones por minuto, mientras que el par motor es de 63,5 Nm a 8.500 rpm. El consumo declarado es de 5 litros por cada 100 kilómetros, lo que nos parece una cifra muy razonable considerando que se trata de una deportiva, y la autonomía realista debe rondar los 300 kilómetros. En cuanto a equipamiento, está dotada de una pantalla TFT de 5” que la hace aún más completa.

El precio de la Honda CB 650 R es uno de sus puntos fuertes

Para acabar de hacer más apetecible esta Honda CB 650 R, le han colocado un irrisorio coste de 9.500 euros, lo que a todos nos parece una cantidad que se puede pagar sin muchos problemas.