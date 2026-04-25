KTM convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2015

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 07:54h.

Todavía es una auténtica referente en todos los sentidos

La KTM más extrema tiene precio en España

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En KTM han hecho que la moto más deseada dentro de su gama trail sea más accesible que nunca. Porque, a pesar de que se creó hace ya más de una década, la Super Adventure R todavía es una auténtica referente en todos los sentidos, por sus maravillosas prestaciones, combinadas con un diseño sensacional, y un equipamiento a la altura de las mejores. Por todo esto y más, no tenemos ninguna duda de que es un acierto garantizado.

Tiene un carácter indudablemente off-road, y en su última actualización sufrió mejoras importantes en el software de navegación, en el guiado turn-by-turn plus o en los gráficos. Todo esto, combinado con un motor que es un verdadero 10 de 10, con una cilindrada de 1300 centímetros cúbicos, que cumple con la normativa Euro 5+, y que es sorprendentemente ligero. La potencia que declara es de 160 CV, mientras que el par motor es de 138 Nm, y equipa una caja de cambios de seis velocidades.

Se puede añadir, de forma opcional, quickshifter, y en el apartado electrónico hay que destacar la IMU de seis ejes, firmada por Bosch, cuatro modos de conducción, control de tracción y ABS con sensor de inclinación en las curvas, además de control de estabilidad, control de presión de los neumáticos, regulación del freno motor… y no queremos olvidarnos de la iluminación full LED, el control por llave remota, las piñas retroiluminadas o la instrumentación TFT de 7”.

El precio de la KTM Super Adventure R, totalmente justificado

Sabemos que el precio de la KTM Super Adventure R no es el más reducido del mercado, pero igualmente tenemos claro que los 22.399 euros que cuesta son una cifra totalmente justificada viendo lo que nos ofrece. Así que creemos que no merece la pena tener ninguna duda.