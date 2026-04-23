Volkswagen convierte en accesible el coche más deseado de su gama SUV de 2016

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 19:12h.

Por su relación calidad-precio, estamos ante el que es para muchos el mejor Tiguan de la historia

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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El Volkswagen Tiguan 2016 marcó un punto de inflexión dentro de la marca. No era un SUV cualquiera. Era el modelo que muchos querían. Y tan bueno fue, que ahora se ha convertido en un coche accesible para quienes lo quieren todo, pero no quieren pagar de más.

A nivel de diseño, apuesta por la sobriedad. Líneas limpias. Bien proporcionadas. Sin excesos. Pero con una presencia muy sólida. Con 4,49 metros de largo, es más grande que el modelo anterior. También más ancho y más bajo. Esto mejora tanto su imagen como su comportamiento.

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El Volkswagen Tiguan de segunda generación fue uno de los grandes aciertos de la compañía

El interior es uno de sus grandes argumentos. Aquí sí destaca claramente. Más espacio. Más comodidad. Y una sensación general muy lograda. La mayor distancia entre ejes permite que los pasajeros traseros viajen mejor. Y el maletero, con entre 505 y 615 litros, es de los más amplios del segmento.

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En uso diario, el equilibrio es su mejor cualidad. No es el más deportivo. Tampoco el más blando. Pero lo hace todo bien. Ofrece confort en viajes largos. Y también facilidad en ciudad. Es ese tipo de coche que no destaca en una sola cosa. Pero convence en conjunto.

La gama mecánica es amplia y lógica. Motores gasolina y diésel entre 125 y 190 CV. Con opciones de tracción delantera o total 4Motion, que se conecta automáticamente cuando es necesario. Además, se puede elegir entre cambio manual o automático. Una oferta muy completa.

A precio de chollo en el mercado de segunda mano

El equipamiento fue uno de los puntos donde más evolucionó. De serie ya incluía asistentes importantes, como frenado automático en ciudad o mantenimiento de carril. Y en opción, añadía tecnología más avanzada, como el cuadro digital de 12,3 pulgadas, el Head-Up Display o sistemas multimedia conectados.

Y hablando del precio. Partía desde 26.660 euros, situándose en un punto intermedio frente a sus rivales. Ni el más barato. Ni el más caro. Pero sí uno de los más equilibrados. Y ahora lo encuentras en el mercado de segunda mano por debajo de los 16.000 euros. Un precio de risa teniendo en cuenta lo que ya ofrecía, su durabilidad y su fiabilidad.