Mercedes sorprende con el GLC más elegante y eficiente de su gama

Coches y Motos 21 ABR 2026 - 13:31h.

Este SUV alemán tiene una versión diésel con un consumo mínimo y casi 300 CV

Mercedes acaba con el problema del GLA

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El Mercedes-Benz GLC refuerza su posición dentro del segmento SUV premium con una propuesta que combina elegancia, tecnología y una notable eficiencia mecánica. En su gama actual, destaca especialmente una versión diésel que alcanza los 269 CV, capaz de ofrecer un equilibrio sobresaliente entre prestaciones y consumo. Con una media homologada de 5,5 litros a los 100 kilómetros, este modelo demuestra que la eficiencia sigue siendo un argumento clave incluso en configuraciones de alta potencia.

Desde el punto de vista del diseño, el GLC presenta una evolución coherente del lenguaje estético de la marca. Las líneas son más fluidas y refinadas, con una carrocería que transmite dinamismo sin recurrir a elementos excesivos. El frontal, dominado por una parrilla de gran tamaño y ópticas estilizadas, aporta una imagen moderna y reconocible, mientras que la zaga apuesta por formas limpias y proporciones equilibradas.

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El interior mantiene ese enfoque sofisticado, con un habitáculo donde la tecnología y la calidad de materiales juegan un papel protagonista. La doble pantalla digital, integrada de forma armoniosa, centraliza la información y el sistema multimedia, mientras que los acabados refuerzan la sensación de vehículo premium. Llama especialmente la atención la cuidada ergonomía, que facilita una interacción intuitiva con todos los elementos.

Un diésel que redefine el equilibrio entre potencia y consumo

La versión diésel de 269 CV del Mercedes GLC destaca por su capacidad para ofrecer un rendimiento elevado sin penalizar el gasto de combustible. Este motor, asociado a sistemas de electrificación ligera, optimiza tanto la respuesta como la eficiencia, logrando cifras difíciles de igualar en su categoría. La entrega de potencia es progresiva y contundente, especialmente en recuperaciones y conducción en vías rápidas.

En este sentido, el consumo medio de 5,5 L/100 km cobra especial relevancia, posicionándose como uno de los más bajos entre los SUV de características similares. Este dato no solo refleja la eficiencia del propulsor, sino también el trabajo aerodinámico y la gestión electrónica del conjunto.

Por otro lado, el comportamiento dinámico del GLC mantiene el sello característico de la marca, con una conducción orientada al confort pero sin renunciar a la estabilidad. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades, mientras que el aislamiento acústico contribuye a una experiencia de marcha silenciosa y refinada.

Cabe destacar que esta versión diésel responde a una demanda específica dentro del mercado, donde la autonomía y el bajo consumo siguen siendo factores determinantes. Por todo ello, el Mercedes-Benz GLC se posiciona como una de las propuestas más completas, capaz de combinar eficiencia, prestaciones y una imagen elegante en un mismo conjunto.