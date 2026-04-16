Mercedes Clase C eléctrico: así es el interior más lujoso, digital y confortable

Su estreno mundial está previsto para el 20 de abril de 2026

Mercedes convierte el Clase G en descapotable

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Mercedes-Benz ha presentado el interior del nuevo Clase C eléctrico, un modelo que marca un punto de inflexión en la evolución de una de sus gamas más populares. Su estreno mundial, previsto para el 20 de abril de 2026, sitúa a esta berlina como una referencia en confort, tecnología y personalización, con un enfoque claro: convertir el habitáculo en un espacio íntimo y sofisticado orientado al conductor.

El diseño parte de una arquitectura completamente eléctrica que permite optimizar el espacio interior. Gracias a ello y a la incorporación de un amplio techo panorámico, el nuevo Clase C ofrece una sensación de amplitud inédita en la gama. La marca describe el conjunto como un “santuario”, donde formas, materiales, luz y sonido se integran para crear una experiencia multisensorial envolvente.

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La calidad percibida se sitúa en un nivel superior. El interior emplea materiales exclusivos, como el cuero granulado Softtorino o el cuero Nappa con diseño “Twisted Diamond”, que combina perforaciones geométricas y costuras decorativas. Los detalles metálicos y las molduras en madera, fibra natural o carbono refuerzan una estética refinada, pensada para usuarios con gustos exigentes.

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Materiales premium y confort total en cada detalle

Uno de los aspectos más destacados es la introducción de un interior completamente vegano certificado, disponible como opción. Este paquete incluye superficies suaves en asientos, paneles y techo, elaboradas con materiales sostenibles que mantienen una alta calidad táctil y visual. Mercedes-Benz se sitúa así como pionera en ofrecer este tipo de certificación independiente en el sector.

Los nuevos asientos de alta gama elevan el confort a un nivel superior. Incorporan ajustes eléctricos con memoria, soporte lumbar adaptativo, ventilación, función de masaje y sonido integrado. Estas características permiten reducir la fatiga en trayectos largos y mejorar la experiencia global del conductor y los pasajeros.

Pantallas, luz y sonido inmersivo

El interior combina elementos analógicos y digitales en una composición armoniosa. La pantalla MBUX Hyperscreen, que se extiende a lo ancho del salpicadero, ofrece una experiencia visual envolvente gracias a su alta resolución y capacidad de personalización. La iluminación ambiental, con múltiples configuraciones, se extiende por todo el habitáculo e incluso recrea un cielo estrellado en el techo.

El sistema Energizing Comfort refuerza el bienestar mediante programas que combinan iluminación, sonido y masaje. Esta integración convierte cada trayecto en una experiencia sensorial adaptada al estado de ánimo del usuario.

El nuevo Clase C eléctrico incorpora un sistema de climatización de alta eficiencia con bomba de calor multifuente, capaz de calentar el habitáculo rápidamente incluso en condiciones extremas. A ello se suma un avanzado aislamiento acústico que reduce vibraciones y ruidos, creando un entorno silencioso y relajante.

Con esta propuesta, Mercedes-Benz redefine el concepto de berlina premium, apostando por un interior donde tecnología, sostenibilidad y confort se combinan para ofrecer una experiencia de conducción única.