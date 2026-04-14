El nuevo Toyota C-HR se convierte en el modelo más bonito de la marca por su estética futurista

Coches y Motos 14 ABR 2026 - 21:48h.

Es el Toyota C-HR que marca el camino hacia el futuro

Toyota tiene una nueva maravilla

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En un momento en el que los SUV eléctricos buscan diferenciarse, el Toyota C-HR+ da en el clavo. No es solo otro modelo más. Es la versión eléctrica del ya icónico SUV japonés. Más arriesgado, más moderno y con una imagen que rompe con lo habitual en la marca.

A nivel de tamaño, también hay evolución. Con 4.520 mm de longitud y una batalla de 2.750 mm, crece respecto al modelo convencional. Esto se traduce en más espacio interior. Y en un maletero de 416 litros, suficiente para un uso familiar. Frente a rivales como el BYD Atto 3 o el MG S5 EV, el Toyota juega la carta del estilo. Líneas afiladas. Perfil coupé. Y una estética muy cuidada. Es un coche que busca destacar.

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Dos opciones a elegir en la gama del Toyota C-HR+

Antes de hablar de motores, toca hablar de precio. La versión Advance parte desde 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiados. Una cifra interesante dentro del segmento. Y que lo posiciona bien frente a sus competidores directos.

Esta variante ofrece 224 CV y 269 Nm. Con tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. Y alcanza hasta 600 km de autonomía WLTP gracias a su batería de 77 kWh. Es la opción más equilibrada.

Y para quienes no se conforman con poco…

Por encima está el acabado Spirit. Aquí hablamos de 343 CV y tracción total AWD-i. Mucho más prestacional. Con un 0 a 100 km/h en 5,2 segundos. Su autonomía es de 475 km WLTP. Y su precio arranca en 42.625 euros.

En equipamiento, cumple de sobra. Pantalla de 14 pulgadas, Toyota Safety Sense y conectividad total. La versión superior añade sonido JBL y cámara 360º. En conjunto, el C-HR+ es un SUV eléctrico muy completo. Destaca por su diseño, pero también por su equilibrio.