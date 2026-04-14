Coches y Motos 14 ABR 2026 - 20:07h.

Para muchos, esta es la mejor versión de la gama del Ford Kuga

Ford hace una locura con el precio del Focus

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Mientras muchos miran a los nuevos SUV chinos, Ford Kuga sigue siendo una apuesta muy sólida. No hace ruido. Pero cumple. El Kuga destaca por su equilibrio. No busca ser el más radical. Pero sí uno de los más completos. Y ahora, con una importante rebaja, vuelve a colocarse en el centro del mercado.

Es un SUV pensado para la familia. Con 4.614 mm de largo y una batalla de 2.710 mm, ofrece buen espacio interior. Además, su enfoque es práctico. Cómodo en viajes. Y equilibrado en el día a día. Un coche fácil de recomendar. Y compite con rivales como el Toyota RAV4, el Subaru Forester o el Omoda 7.

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Más de 10.000 euros de rebaja para el Ford Kuga híbrido enchufable

Antes de entrar en la mecánica, toca hablar del precio. Parte de 44.334 euros sobre catálogo. Pero actualmente se ofrece desde 34.222 euros al contado o 32.532 euros financiados. Es decir, un descuento de 8.084 euros. Un argumento clave.

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Además, la financiación es interesante. Con 47 cuotas de 150 euros al mes, una entrada de 12.300 euros y cuota final de 15.720 euros. Incluye 4 años de mantenimiento y garantía. Una fórmula pensada para facilitar la compra.

243 CV de potencia y casi 70 km de autonomía

En el apartado mecánico, esta versión híbrida enchufable ofrece 243 CV. Combina un motor gasolina 2.5 con uno eléctrico. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. Y alcanza 200 km/h. Con un consumo medio de solo 0,9 l/100 km.

Además, puede recorrer hasta 68 km en modo eléctrico. Cuenta con tracción total y etiqueta CERO. En equipamiento, el acabado ST-Line incluye todo lo necesario. Pantalla, asistentes y confort. En conjunto, el Kuga es una opción muy lógica. Espacioso, eficiente y ahora más atractivo que nunca.